 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Радио РБК⁠,
РАДИО
0

Плющенко рассказал, как увлекся новым видом спорта

Евгений Плющенко рассказал, как увлекся падел-теннисом
Сюжет
Радио РБК
Евгений Плющенко
Евгений Плющенко (Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press)

Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, российский фигурист Евгений Плющенко рассказал в программе «Медиатренды» на Радио РБК, что увлекся падел-теннисом этим летом. Спортсмен признался, что готовится к турнирам и видит себя «на хорошем любительском уровне».

«Мне нравится динамика, мне нравится действительно, что не нужна такая техника, как в большом теннисе. Что это быстрый вход. Очень динамичная игра, азартная, интересная», — отметил он.

Падел-теннис — это гибрид тенниса и сквоша. Игра ведется в основном в паре на закрытом корте с задними и боковыми стеклянными стенами, от которых может отскакивать мяч. Ракетки меньше теннисных и сплошные, мяч похож на теннисный, но с меньшим давлением.

Фигурист добавил, что уже пробует играть в падел-теннис на льду. Вовлечься в новый вид спорта ему помогла хорошая физическая подготовка и навыки, полученные в фигурном катании.

«Это идеальный вид спорта». Что такое падел-теннис и как в него играть
Life
Фото:Morgan Harlow / Getty Images for LTA

Он отметил, что спортсмены «играют во все виды» спорта — в бильярд, боулинг, футбол, теннис, настольный теннис и дартс.

По мнению Плющенко, падел-теннис имеет шансы стать олимпийским видом спорта, поскольку им занимается «огромное количество спортсменов и любителей». На вопрос, за кого он будет болеть, если падел-теннис войдет в программу Олимпийских игр, Плющенко ответил, что «топами» будут аргентинцы или испанцы.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Фицо назвал вероятный срок завершения конфликта на Украине

Сотовые операторы прекратили маркировать звонки из крупных банков

Минздрав обязал обеспечивать беременным два визита к психологу

Politico узнало о планах Франции запретить чиновникам Google Meet и Zoom

США заявили о готовности применить силу для сотрудничества Венесуэлы

В Словакии назвали размер ущерба при прекращении поставок газа из России
Авторы
Теги
Персоны
Евгения Стогова Евгения Стогова, Алина Нафикова
Евгений Плющенко спорт теннис соревнования
Евгений Плющенко фото
Евгений Плющенко
тренер по фигурному катанию, спортсмен, фигурист
3 ноября 1982 года
Материалы по теме
Чемпионка Европы и ее муж перешли в академию Плющенко
Спорт
Плющенко заявил, что понимает решение Трусовой вернуться к Тутберидзе
Спорт
Плющенко заявил о деградации женского фигурного катания в Европе
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 90,93 (+0,65) Инвестиции, 27 янв, 17:48 Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 76,55 (+0,54) Инвестиции, 27 янв, 17:48
Пробки в Москве достигли 8 баллов на фоне снегопада Город, 17:10
Как оформить налоговый вычет самостоятельно через нейросеть РБК х Сбер, 17:09
Песков назвал планы ЕС отказаться от газа из России проблемами Европы Общество, 17:00
Дегтярев вручил Емельяненко удостоверение «Заслуженный тренер России» Спорт, 16:59
Экс-чемпион мира в тяжелом весе Фьюри проведет бой с российским боксером Спорт, 16:57
Жители новых регионов разместили в ПСБ свыше ₽300 млрд Пресс-релиз, 16:56
Путин заявил, что стройкомплекс готов помочь в восстановлении Сирии Политика, 16:52
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
В эфире «Радио Судного дня» прозвучало слово «слабость» Общество, 16:50
Водительские права «под ключ». Как работает мошенническая схема Авто, 16:48
Кремль назвал дату новых переговоров России, Украины и США Политика, 16:48
Следствие попросило арестовать экс-вице-президента Олимпийского комитета Политика, 16:44
В Аргентине появится второй по размеру футбольный стадион в мире Спорт, 16:44
Проводник высадил подростка из поезда в 150 км от дома Общество, 16:43
Плющенко рассказал, за кем из фигуристов будет следить на Олимпиаде
РАДИО
 Общество, 16:43