Плющенко рассказал, как увлекся новым видом спорта

Евгений Плющенко (Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press)

Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, российский фигурист Евгений Плющенко рассказал в программе «Медиатренды» на Радио РБК, что увлекся падел-теннисом этим летом. Спортсмен признался, что готовится к турнирам и видит себя «на хорошем любительском уровне».

«Мне нравится динамика, мне нравится действительно, что не нужна такая техника, как в большом теннисе. Что это быстрый вход. Очень динамичная игра, азартная, интересная», — отметил он.

Падел-теннис — это гибрид тенниса и сквоша. Игра ведется в основном в паре на закрытом корте с задними и боковыми стеклянными стенами, от которых может отскакивать мяч. Ракетки меньше теннисных и сплошные, мяч похож на теннисный, но с меньшим давлением.

Фигурист добавил, что уже пробует играть в падел-теннис на льду. Вовлечься в новый вид спорта ему помогла хорошая физическая подготовка и навыки, полученные в фигурном катании.

Он отметил, что спортсмены «играют во все виды» спорта — в бильярд, боулинг, футбол, теннис, настольный теннис и дартс.

По мнению Плющенко, падел-теннис имеет шансы стать олимпийским видом спорта, поскольку им занимается «огромное количество спортсменов и любителей». На вопрос, за кого он будет болеть, если падел-теннис войдет в программу Олимпийских игр, Плющенко ответил, что «топами» будут аргентинцы или испанцы.