Общество⁠,
0

Большие панды вернулись в Китай после конфликта с Японией из-за Тайваня

Панды Сяо-Сяо и Лэй-Лэй вернулись в КНР после конфликта с Японией из-за Тайваня
Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images
Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images

Большие китайские панды Сяо-Сяо и Лэй-Лэй прибыли в провинцию Сычуань из Японии, сообщает Reuters. Они родились и выросли в Токио. Япония лишилась панд из-за охлаждения отношений с Китаем.

Панды прибыли в международный аэропорт Тяньфу в Чэнду в ночь на 28 января. В сычуаньском центре по сохранению и исследованию больших панд они пройдут карантин. Панды-близнецы родились в Токио в 2021 году. Их родители, Ли-Ли и Синь-Синь, уже вернулись в Китай двумя годами ранее.

Панды в Московском зоопарке

Японцам пришлось попрощаться с пандами после высказывания японского премьер-министра Санаэ Такаити о тайваньском вопросе. 7 ноября она заявила, что возможное нападение Китая на Тайвань может попасть в категорию «ситуации, угрожающей выживанию Японии», и таким образом открыть путь к коллективной самообороне вплоть до участия национальных сил самообороны в конфликте.

Реакция Пекина на это высказывание была крайне острой. На следующий день после выступления Такаити генеральный консул в Осаке Сюэ Цзянь заявил в соцсети X, что «голову, которая безрассудно высовывается, нужно отсечь без колебаний». Токио направил посольству КНР протест. Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь признал, что публикация Сюэ, впоследствии удаленная, была «личной реакцией», но обвинил Такаити в подрыве соглашений 1972 года.

В феврале 2026 года истекает срок соглашения об аренде панд Сяо-Сяо и Лэй-Лэй между Токио и Пекином, документ не был продлен из-за охлаждения отношений.

С 1949 года Китай использует панда-дипломатию для укрепления международного имиджа и связей с другими странами, даря или предоставляя животных в аренду. По окончании соглашения панды возвращаются домой, а те, что родились за границей, направляются на китайскую программу разведения в возрасте от двух до четырех лет.

Большие панды обитают только в Китае, в основном в провинции Сычуань. Этот вид животных занесен в Красную книгу и считается «находящимся под угрозой и в уязвимом положении». В Китае за убийство панды грозит тюрьма. По данным на 2023 год, в мире насчитывалось 1,9 тыс. больших панд.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
панда зоопарк Китай Япония
