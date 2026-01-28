Из-за пожара в пятизвездочном отеле в Куршевеле эвакуировали 270 человек
На французском горнолыжном курорте Куршевель произошло возгорание в пятизвездочном отеле Grandes Alpes, об этом сообщила префекта Савойя в Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).
Около ста человек, находившихся в отеле, были эвакуированы. Однако за ночь огонь перекинулся на расположенный рядом одноименный жилой комплекс, сообщила радиостанция Ici.
Всего за ночь было эвакуировано 270 человек, включая тех, кто проживал в соседнем с местом пожара отеле Lana. Эвакуированные жители были размещены в других домах. Никто из персонала или гостей домов не пострадал.
В тушении огня приняли участие 115 пожарных. Четыре спасателя получили незначительные травмы: растяжения и отравление дымом.
Зампрефекта зампрефекта Савойи объяснил, что тушение жилого комплекса Grandes Alpes осложнено лежащим на крыше снегом. «На крыше лежит более 50 сантиметров снега. Все это представляет собой чрезвычайно сложную задачу для пожарных», — сказал он, объяснив, что для полного устранения пожара спасателям нужно было бы проникнуть под крышу.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Фицо назвал вероятный срок завершения конфликта на Украине
Сотовые операторы прекратили маркировать звонки из крупных банков
Минздрав обязал обеспечивать беременным два визита к психологу
Politico узнало о планах Франции запретить чиновникам Google Meet и Zoom
США заявили о готовности применить силу для сотрудничества Венесуэлы
В Словакии назвали размер ущерба при прекращении поставок газа из России