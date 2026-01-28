Video

На французском горнолыжном курорте Куршевель произошло возгорание в пятизвездочном отеле Grandes Alpes, об этом сообщила префекта Савойя в Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

Около ста человек, находившихся в отеле, были эвакуированы. Однако за ночь огонь перекинулся на расположенный рядом одноименный жилой комплекс, сообщила радиостанция Ici.

Всего за ночь было эвакуировано 270 человек, включая тех, кто проживал в соседнем с местом пожара отеле Lana. Эвакуированные жители были размещены в других домах. Никто из персонала или гостей домов не пострадал.

В тушении огня приняли участие 115 пожарных. Четыре спасателя получили незначительные травмы: растяжения и отравление дымом.



Зампрефекта зампрефекта Савойи объяснил, что тушение жилого комплекса Grandes Alpes осложнено лежащим на крыше снегом. «На крыше лежит более 50 сантиметров снега. Все это представляет собой чрезвычайно сложную задачу для пожарных», — сказал он, объяснив, что для полного устранения пожара спасателям нужно было бы проникнуть под крышу.