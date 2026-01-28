 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Из-за пожара в пятизвездочном отеле в Куршевеле эвакуировали 270 человек

Ici: пожар в пятизвездочном отеле Куршевеля перекинулся на соседний ЖК

Из-за пожара в пятизвездочном отеле в Куршевеле эвакуировали 270 человек
Video

На французском горнолыжном курорте Куршевель произошло возгорание в пятизвездочном отеле Grandes Alpes, об этом сообщила префекта Савойя в Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

Около ста человек, находившихся в отеле, были эвакуированы. Однако за ночь огонь перекинулся на расположенный рядом одноименный жилой комплекс, сообщила радиостанция Ici.

Всего за ночь было эвакуировано 270 человек, включая тех, кто проживал в соседнем с местом пожара отеле Lana. Эвакуированные жители были размещены в других домах. Никто из персонала или гостей домов не пострадал.

В тушении огня приняли участие 115 пожарных. Четыре спасателя получили незначительные травмы: растяжения и отравление дымом.

Зампрефекта зампрефекта Савойи объяснил, что тушение жилого комплекса Grandes Alpes осложнено лежащим на крыше снегом. «На крыше лежит более 50 сантиметров снега. Все это представляет собой чрезвычайно сложную задачу для пожарных», — сказал он, объяснив, что для полного устранения пожара спасателям нужно было бы проникнуть под крышу.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Фицо назвал вероятный срок завершения конфликта на Украине

Сотовые операторы прекратили маркировать звонки из крупных банков

Минздрав обязал обеспечивать беременным два визита к психологу

Politico узнало о планах Франции запретить чиновникам Google Meet и Zoom

США заявили о готовности применить силу для сотрудничества Венесуэлы

В Словакии назвали размер ущерба при прекращении поставок газа из России
Авторы
Теги
Илья Трапезников
пожар Куршевель курорт Альпы происшествие
Материалы по теме
В Балашихе при пожаре в хостеле погибли четыре человека
Общество
В московском ТЦ «Киевский» произошел пожар
Общество
При пожаре в баре на курорте в Швейцарии пострадали около 100 человек
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 90,93 (+0,65) Инвестиции, 27 янв, 17:48 Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 76,55 (+0,54) Инвестиции, 27 янв, 17:48
В России в четыре раза за год вырос спрос на осиновые колья Общество, 12:35
Из-за пожара в пятизвездочном отеле в Куршевеле эвакуировали 270 человек Общество, 12:26
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil PRO, 12:25
Орбан обвинил Киев в коррупции и отказался выделять Украине деньги Политика, 12:23
Путин поздравил президента ЦАР с победой на выборах Политика, 12:21
США отпустили двух российских моряков с танкера Marinera Политика, 12:19
Высота снежного покрова в Москве впервые с начала зимы превысила полметра Общество, 12:18
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
В Совбезе раскрыли детали новой доктрины информационной безопасности Политика, 12:17
В ЕС предложили перейти к стратегии выживания из-за сдвига с США Политика, 12:15
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 12:12
Politico сообщило, что в ЕС все чаще обсуждают здоровье Трампа Политика, 12:07
Расследование дела блогера Гасанова о неуплате налогов завершено Общество, 12:06
Как определить рублевый курс USDT. Что с ним не так Крипто, 12:05
Бывший гитарист «Любэ» ушел с поста сенатора на военную операцию Политика, 12:02