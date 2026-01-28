 Перейти к основному контенту
Саммит Путина и Трампа на Аляске
Трамп повесил в Белом доме фото с Путиным с Аляски

Саммит Путина и Трампа на Аляске
Фото: ElizLanders / X
Фото: ElizLanders / X

Президент США Дональд Трамп повесил в Белом доме фотографию с российским лидером Владимиром Путиным, сделанную на саммите на Аляске в августе прошлого года. Об этом сообщает журналистка PBS Элизабет Лэндерс в Х.

«То, чего я раньше не видела: фотография в рамке с президентами Трампом и Путиным на их летнем саммите на Аляске», — написала Лэндерс.

На изображении видно, как два политика стоят в костюмах на фоне самолета. Под фото размещено еще одно — Трампа с внучкой.

Томас Грэм — РБК: «Россия и США вышли с Аляски с разным пониманием»
Политика
Томас Грэм

Встреча Путина и Трампа на Аляске прошла 15 августа 2025 года. Трамп разместил именно ту фотографию, которую Путин прислал ему после переговоров, как заявлял ранее сам американский президент.

Это был первый саммит лидеров России и США за четыре года. Обе стороны назвали переговоры «конструктивными», хотя Трамп признался, что договоренности по Украине не были достигнуты.

