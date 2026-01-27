Министр обороны КНР оценил связи с Россией при «изменчивой обстановке»
Министр обороны КНР адмирал Дун Цзюнь назвал контакты между военными ведомствами Китая и России своевременными и важными на фоне «изменчивой международной обстановки». Об этом сообщили в министерстве обороны России по итогам видеоконференции глав оборонных ведомств двух стран.
По словам Дун Цзюня, проведение видеоконференции в начале года свидетельствует о глубине взаимоотношений между вооруженными силами России и КНР и обоюдном внимании к развитию стратегического взаимодействия.
Глава китайского военного ведомства также отметил, что вооруженные силы двух стран последовательно реализуют договоренности лидеров государств.
«[Вооруженные силы] добились новых успехов в областях обмена высокими делегациями, совместных учениях, патрулировании и обмене опытом», — сказал Дун Цзюнь.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Рейтинг Трампа упал до рекордного минимума после убийств агентами ICE
Лидер Финляндии увидел необходимость однажды начать переговоры с Россией
Немецкий генерал раскрыл «наихудший сценарий» нападения России на НАТО
FT узнала, с какой территорией США связали гарантии безопасности Украины
США рассматривают возможность нанесения ударов по иранским чиновникам — MEE
Во Франции депутаты поддержали закон о запрете соцсетей для детей