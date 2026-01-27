Министр обороны КНР оценил связи с Россией при «изменчивой обстановке»

Министр обороны КНР адмирал Дун Цзюнь назвал контакты между военными ведомствами Китая и России своевременными и важными на фоне «изменчивой международной обстановки». Об этом сообщили в министерстве обороны России по итогам видеоконференции глав оборонных ведомств двух стран.

По словам Дун Цзюня, проведение видеоконференции в начале года свидетельствует о глубине взаимоотношений между вооруженными силами России и КНР и обоюдном внимании к развитию стратегического взаимодействия.

Глава китайского военного ведомства также отметил, что вооруженные силы двух стран последовательно реализуют договоренности лидеров государств.

«[Вооруженные силы] добились новых успехов в областях обмена высокими делегациями, совместных учениях, патрулировании и обмене опытом», — сказал Дун Цзюнь.