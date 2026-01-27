Yle узнал о лагерях в Африке для перевоспитания молодежи из Финляндии

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Детей сомалийских мигрантов из Финляндии отправляют в исправительные учреждения в Сомали и Кению для принудительного «возврата к культуре», сообщает телерадиокомпания Yle.

Автор расследования — журналист Yle Вали Хаши — попал на территорию лагерей в Могадишо и Кении, выдав себя за отца, ищущего место для сына. По его словам, родители, опасаясь влияния западных ценностей, наркотиков или преступности, под предлогом отпуска отправляют детей в Африку, чтобы те вернулись к «традиционным культурным ценностям». Подростков отправляют на «перевоспитание» к родственникам либо в школу реабилитации, где ребенка обучают «хорошим манерам». Однако, по данным журналиста, дети попадают в исправительные учреждения, территория которых огорожена колючей проволокой под напряжением, а у входа стоят вооруженные охранники.

Директор лагеря в Могадишо рассказал, что сначала ребенку сбривают волосы, а если он сопротивляется, то ему на ноги надевают кандалы. Также журналист утверждает, что непослушных детей приковывают к кроватям. По словам сотрудников, некоторых подростков избивают и практически лишают еды.

Автор материала отметил, что практика, известная как dhaqan celis («возврат к культуре». — РБК), стала прибыльным бизнесом. Стоимость содержания одного ребенка в исправительном лагере составляет сотни евро в месяц.

Министерство иностранных дел Финляндии подтвердило Yle, что ведомству известно о подобной практике. Однако, по словам главы консульского отдела МИДа Юсси Таннера, ведомство редко получает информацию напрямую.