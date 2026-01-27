Зампред совета министров Крыма Светлана Маслова ушла в отставку
Глава Республики Крым Сергей Аксенов подписал указ об отставке заместителя председателя совета министров Светланы Масловой. Документ опубликован на сайте правительства Крыма.
В документе указано, что Маслова подала заявление об уходе по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. Она будет освобождена от занимаемой должности с 30 января 2026 года.
Аксенов написал в своем телеграм-канале, что благодарит «Светлану Борисовну за системный и профессиональный подход к работе».
Светлана Маслова занимала пост заместителя председателя совета министров Республики Крым с октября 2020 года.
Накануне стало известно, что Маслова является кандидатом на должность главы Анапы. Также были одобрены заявки директора МАУ «Медиа-группа «Анапа» Никиты Бойко и главы Виноградного сельского округа Анапы Александра Кудаева. Местные депутаты выберут главу путем тайного голосования.
