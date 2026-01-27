 Перейти к основному контенту
0

Зампред совета министров Крыма Светлана Маслова ушла в отставку

Заместитель председателя совета министров Крыма Маслова ушла в отставку
Светлана Маслова (в центре)
Светлана Маслова (в центре) (Фото: пра­ви­тельст­во Рес­пуб­ли­ки Крым)

Глава Республики Крым Сергей Аксенов подписал указ об отставке заместителя председателя совета министров Светланы Масловой. Документ опубликован на сайте правительства Крыма.

В документе указано, что Маслова подала заявление об уходе по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. Она будет освобождена от занимаемой должности с 30 января 2026 года.

Аксенов написал в своем телеграм-канале, что благодарит «Светлану Борисовну за системный и профессиональный подход к работе».

Светлана Маслова занимала пост заместителя председателя совета министров Республики Крым с октября 2020 года.

Накануне стало известно, что Маслова является кандидатом на должность главы Анапы. Также были одобрены заявки директора МАУ «Медиа-группа «Анапа» Никиты Бойко и главы Виноградного сельского округа Анапы Александра Кудаева. Местные депутаты выберут главу путем тайного голосования.

