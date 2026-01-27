В России начали работу над локомотивом с ядерным реактором
«Трансмашхолдинг» (ТМХ) совместно с НИЦ «Курчатовский институт» разрабатывают локомотив с ядерной установкой, сообщил гендиректор ТМХ Кирилл Липа.
«Вместе с Курчатовским институтом проектируем локомотив с ядерной установкой», — заявил Липа на форуме AMTEXPO 2026 (цитата по ТАСС).
«Трансмашхолдинг» — крупнейшая в России и СНГ машиностроительная группа, занимается разработкой и производством подвижного состава для железнодорожного и городского рельсового транспорта.
Курчатовский институт — многопрофильный научный центр, занимающийся исследованиями в ряде областей, в том числе прикладной атомной энергетики.
AMTEXPO 2026 (Advanced Materials and Technologies) — III Международный форум новых материалов, химии и технологий в разных отраслях промышленности. Проходит в Москве 27–28 января, организован по инициативе Министерства промышленности и торговли.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Рейтинг Трампа упал до рекордного минимума после убийств агентами ICE
Лидер Финляндии увидел необходимость однажды начать переговоры с Россией
Немецкий генерал раскрыл «наихудший сценарий» нападения России на НАТО
FT узнала, с какой территорией США связали гарантии безопасности Украины
США рассматривают возможность нанесения ударов по иранским чиновникам — MEE
Во Франции депутаты поддержали закон о запрете соцсетей для детей