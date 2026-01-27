 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика⁠,
0

В России начали работу над локомотивом с ядерным реактором

Гендиректор ТМХ Липа: проектируем локомотив с ядерной установкой
Фото: Трансмашхолдинг / Telegram
Фото: Трансмашхолдинг / Telegram

«Трансмашхолдинг» (ТМХ) совместно с НИЦ «Курчатовский институт» разрабатывают локомотив с ядерной установкой, сообщил гендиректор ТМХ Кирилл Липа.

«Вместе с Курчатовским институтом проектируем локомотив с ядерной установкой», — заявил Липа на форуме AMTEXPO 2026 (цитата по ТАСС).

«Трансмашхолдинг» — крупнейшая в России и СНГ машиностроительная группа, занимается разработкой и производством подвижного состава для железнодорожного и городского рельсового транспорта.

Курчатовский институт — многопрофильный научный центр, занимающийся исследованиями в ряде областей, в том числе прикладной атомной энергетики.

AMTEXPO 2026 (Advanced Materials and Technologies) — III Международный форум новых материалов, химии и технологий в разных отраслях промышленности. Проходит в Москве 27–28 января, организован по инициативе Министерства промышленности и торговли.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Рейтинг Трампа упал до рекордного минимума после убийств агентами ICE

Лидер Финляндии увидел необходимость однажды начать переговоры с Россией

Немецкий генерал раскрыл «наихудший сценарий» нападения России на НАТО

FT узнала, с какой территорией США связали гарантии безопасности Украины

США рассматривают возможность нанесения ударов по иранским чиновникам — MEE

Во Франции депутаты поддержали закон о запрете соцсетей для детей
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
локомотивы «Трансмашхолдинг» Курчатовский институт разработки
Материалы по теме
Экс-глава РАН раскрыл план главных научных разработок на ближайшие 15 лет
Общество
Декан факультета ИИ в МГУ назвал примерную стоимость обучения
Общество
В России создали рабочую группу по энергоснабжению ЦОД для ИИ
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 90,29 (+1,23) Инвестиции, 26 янв, 17:57 Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 76,01 (+0,09) Инвестиции, 26 янв, 17:57
Yle узнал о лагерях в Африке для перевоспитания молодежи из Финляндии Общество, 15:02
МИД Франции проинформировал Россию об ограничениях для дипломатов Политика, 15:02
СК10 вошла в топ-50 лучших работодателей в рейтинге hh.ru Компании, 15:00
Названы регионы — лидеры по числу межрегиональных сделок с жильем Недвижимость, 15:00
Российский ученый нашел решение уравнения, которое искали с XIX века Технологии и медиа, 15:00
На экс-заводе Volkswagen запустят производство нового кроссовера Tenet T9 Авто, 15:00
Прокурор запросил почти шесть лет заключения для комика Останина Политика, 14:52
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
«Истинный рыцарь». Как в футбольном мире вспоминают Бориса Игнатьева Спорт, 14:51
Первая ракетка мира Алькарас впервые вышел в полуфинал Australian Open Спорт, 14:49
«ЕП» узнала, что Зеленский обсудил уголовное дело против Лукашенко Политика, 14:46
Карпин назвал Игнатьева добрейшим души человеком, готовым всегда помочь Спорт, 14:35
Зампред совета министров Крыма Светлана Маслова ушла в отставку Политика, 14:31
Drivee проанализировал активность пользователей в период зимних каникул Компании, 14:30
Москалькова предложила открыть пункт пропуска на границе России и Украины Политика, 14:29