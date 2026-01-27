В России начали работу над локомотивом с ядерным реактором

Фото: Трансмашхолдинг / Telegram

«Трансмашхолдинг» (ТМХ) совместно с НИЦ «Курчатовский институт» разрабатывают локомотив с ядерной установкой, сообщил гендиректор ТМХ Кирилл Липа.

«Вместе с Курчатовским институтом проектируем локомотив с ядерной установкой», — заявил Липа на форуме AMTEXPO 2026 (цитата по ТАСС).

«Трансмашхолдинг» — крупнейшая в России и СНГ машиностроительная группа, занимается разработкой и производством подвижного состава для железнодорожного и городского рельсового транспорта. Курчатовский институт — многопрофильный научный центр, занимающийся исследованиями в ряде областей, в том числе прикладной атомной энергетики.

AMTEXPO 2026 (Advanced Materials and Technologies) — III Международный форум новых материалов, химии и технологий в разных отраслях промышленности. Проходит в Москве 27–28 января, организован по инициативе Министерства промышленности и торговли.