Политика⁠,
0

Спикер Заксобрания Камчатки Унтилова досрочно ушла в отставку

Спикер законодательного собрания Камчатки Ирина Унтилова досрочно ушла в отставку, сообщает пресс-служба краевого парламента.

Унтилова подала заявление по личным причинам. Депутаты утвердили ее отставку на 55-й сессии камчатского заксобрания. Полномочия спикера будут прекращены 2 февраля.

Парламентарии поблагодарили Унтилову за работу в 4-м созыве законодательного собрания. «Они подчеркнули несомненные качества лидерские качества спикера краевого парламента, которая сумела объединить депутатов разных фракций для достижения общих целей», — говорится в сообщении.

Унтилова начала трудовую деятельность в органах ВЛКСМ и КПСС Камчатской области в 1976 году, занимала руководящие должности в образовании и администрации Петропавловска-Камчатского, была заместителем и первым заместителем губернатора края. В 2021 году избрана депутатом и председателем парламента.

В работе краевого заксобрания она, в частности, занималась повышением качества жизни населения, поддержкой семей с детьми, социально незащищенных категорий граждан, участников военной операции и членов их семей, рассказали в пресс-службе регионального парламента.

Унтилова была удостоена ряда государственных и региональных наград, включая знак «Почетный работник общего образования РФ».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

