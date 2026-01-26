Бывшего замминистра транспорта Красноярского края задержали за взятку

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Двух жителей Красноярска заключили под стражу по делу о взятке 6 млн руб. за общее покровительство и создание благоприятных условий деятельности коммерческой компании при заключении и исполнении контрактов с «Краевой дорожно-эксплуатационной организацией» («КрайДЭО»). Об этом сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Имена жителей не названы ведомством, однако местный телеканал ТВК со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что один из арестованных — бывший замминистра транспорта Красноярского края Александр Мордань. Уточняется, что он получил взятку вместе с бывшим депутатом Горсовета Владиславом Вычужаниным и замдиректора по материально-техническому обеспечению «КрайДЭО» Александром Садко от директора «Крайнефтеоргсинтез» Сергея Райляна.

Фигурантами дела о хищении 90 млн руб. при заключении контракта на поставку нефтепродуктов для нужд дорожной организации стали четыре человека. В зависимости от роли они подозреваются по ч. 6 ст. 290 УК (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере организованной группой) и ч. 5 ст. 291 УК (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере организованной группой).

Следствие установило, что в апреле 2024 года между АО «КрайДЭО» и коммерческой компанией был заключен договор на поставку битума, мазута и сырой нефти на сумму 400 млн руб. В августе и декабре 2024 года, находясь в Москве, бывший замгендиректора АО «КрайДЭО», действуя в составе организованной группы с двумя жителями Красноярска, получил от директора коммерческой компании взятку в размере 6 млн руб. за покровительство, а также за отсутствие негативных последствий при нарушении условий договора. Часть средств была передана сообщникам.

Двое фигурантов заключены под стражу, остальным избран домашний арест. Все уголовные дела объединены в одно производство.