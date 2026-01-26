 Перейти к основному контенту
0

Принадлежащий «Роскосмосу» завод в Челябинской области выставили на торги

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

В Челябинской области на торги единым лотом выставили имущество АО «Миасский машиностроительный завод» (ММЗ, входит в госкорпорацию «Роскосмос»), информация о торгах опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве («Федресурс»).

В составе лота — корпус 46 (три объекта недвижимости и 149 единиц движимого имущества), а также имущество, задействованное в гособоронзаказе: 36 объектов недвижимости и 3351 единица движимого имущества.

Начальная цена — 2,6 млрд руб. Прием заявок начался в понедельник, 26 января. Сами торги назначены на 23 марта.

Кроме того, в лот включены объекты коммунальной инфраструктуры как имущество субъекта естественных монополий — ТЭЦ, в состав которой входят 108 объектов недвижимости и 528 единиц движимого имущества. В сообщении отмечается, что на земельные участки, коммуникации и недвижимость установлены сервитуты.

Среди требований к покупателям — наличие действующего доступа к материалам, содержащим государственную тайну, не ниже второй формы.

ММЗ был признан банкротом в июле 2022 года из-за задолженности почти в 2 млрд руб., основными кредиторами выступили Россельхозбанк и «НОВАТЭК-Челябинск», сообщает «Челябинск онлайн». В октябре 2024 года Арбитражный суд Челябинской области утвердил порядок и условия продажи имущества предприятия. Конкурсное производство продлено до 18 июня 2026 года.

В феврале 2022 года бывшего генерального директора ММЗ Андрея Юрчикова приговорили к лишению свободы по делу о растрате более 20 млн руб., принадлежавших оборонному предприятию.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

