 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

На 70-м году жизни скончался бывший гитарист группы «Любэ» Юрий Рыманов

Бывший гитарист группы «Любэ», композитор и певец Юрий Рыманов умер в возрасте 69 лет, сообщил вокально-инструментальный ансамбль «Лейся, песня» в паблике в соцсети «ВКонтакте».

«Ушел наш Юра...Юрий Рыманов — великолепный музыкант-гитарист, обладавший незаурядным голосовым даром и умеющий всем этим пользоваться», — говорится в сообщении.

По информации «Аргументов и фактов», музыкант скончался из-за проблем с сердцем. «С сердцем было плохо, умер в клинике», — сказал собеседник издания из «Лейся, песня».

Юрий Рыманов родился 8 марта 1956 года в Кстово Горьковской области (ныне Нижегородская область). В группе «Любэ» он играл в 1998—2000 и 2002—2008 годах. До этого с 1977 года он выступал в ВИА «Шестеро молодых», уже потом — в «Лейся, песня» с участием Николая Расторгуева. Гитарист также сотрудничал с Владимиром Высоцким и участвовал в блюз-роковых проектах как гитарист, вокалист и аранжировщик.

После ухода из «Любэ» с 2010 года Рыманов работал в трибьют-группе Dipped in Purple.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Полина Дуганова
смерть группа Любэ гитарист
Материалы по теме
Умер музыкант группы ABBA Ян Клинг
Общество
Умер солист рок-группы The Moody Blues Джон Лодж
Общество
Скончался сооснователь Grateful Dead гитарист Боб Вейр
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
ЦСКА проиграл самаркандскому «Динамо», ведя 3:2 в концовке Спорт, 18:20
На 70-м году жизни скончался бывший гитарист группы «Любэ» Юрий Рыманов Общество, 18:17
Как засыпает дворы во время снегопада на Камчатке. Видео Политика, 18:12
Зеленский заявил, что у шпица Лукашенко больше прав, чем у белорусов Политика, 18:11
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
Зарубин сообщил об «умных кольцах» у делегации США на встрече с Путиным Политика, 17:55
Чемпион Евро-2016 Нани перешел в казахстанский клуб Спорт, 17:54
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
МИД напомнил о приглашении Трампа в Россию Политика, 17:35
Коростелев стал восьмым в последней гонке Кубка мира перед Олимпиадой Спорт, 17:35
Украина получила дроны, способные бить на 500 км Политика, 17:28
Тренер Нурмагомедова объяснил, почему Умар не нокаутировал Фигередо в UFC Спорт, 17:26
В Мурманске после отключения света организовали выдачу продуктов Общество, 17:18
Как выглядят упавшие ЛЭП, из которых отключился свет в Мурманске. Видео Общество, 16:52
В Петербурге у сотрудника школы выявили туберкулез Общество, 16:51