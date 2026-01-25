На 70-м году жизни скончался бывший гитарист группы «Любэ» Юрий Рыманов

Бывший гитарист группы «Любэ», композитор и певец Юрий Рыманов умер в возрасте 69 лет, сообщил вокально-инструментальный ансамбль «Лейся, песня» в паблике в соцсети «ВКонтакте».

«Ушел наш Юра...Юрий Рыманов — великолепный музыкант-гитарист, обладавший незаурядным голосовым даром и умеющий всем этим пользоваться», — говорится в сообщении.

По информации «Аргументов и фактов», музыкант скончался из-за проблем с сердцем. «С сердцем было плохо, умер в клинике», — сказал собеседник издания из «Лейся, песня».

Юрий Рыманов родился 8 марта 1956 года в Кстово Горьковской области (ныне Нижегородская область). В группе «Любэ» он играл в 1998—2000 и 2002—2008 годах. До этого с 1977 года он выступал в ВИА «Шестеро молодых», уже потом — в «Лейся, песня» с участием Николая Расторгуева. Гитарист также сотрудничал с Владимиром Высоцким и участвовал в блюз-роковых проектах как гитарист, вокалист и аранжировщик.

После ухода из «Любэ» с 2010 года Рыманов работал в трибьют-группе Dipped in Purple.