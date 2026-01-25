Экс-премьер Южной Кореи умер во время визита во Вьетнам
Бывший премьер Республики Корея Ли Хэ Чхан скончался на 74-м году жизни во время визита во Вьетнам, передает Yonhap.
Ли скончался в больнице в Хошимине. Причина смерти — остановка сердца.
Как пишет агентство, еще перед отъездом во Вьетнам — 22 января — политик жаловался на симптомы, похожие на грипп, и готовился вернуться домой в пятницу. В тот же день — во время ожидания рейса — экс-премьеру стало плохо, его доставили в отделение неотложной помощи.
«Произошла остановка сердца во время транспортировки в больницу, а затем еще одна — в самой больнице. Ли провели процедуру установки стента, но позже он скончался», — говорится в статье.
Ли Хэ Чхан занимал пост премьер-министра с 2004 по 2006 год при президенте Но Му Хёне. В октябре 2025 года его назначили вице-президентом Консультативного совета по мирному объединению.
Ранее — С 1998 по 1999 год — Ли Хэ Чхан также занимал пост министра образования (при президенте Ким Дэ Чжуне). В частности, он инициировал пересмотр процедуры поступления в колледжи, снижение пенсионного возраста учителей, а также одним из первых в Корее начал борьбу со школьным буллингом.
Будучи председателем демократической партии «Тобуро» (2018–2020), активно поддерживал экономические реформы и политику «солнечного света» в отношении КНДР — она подразумевала смягчение отношений через поощрение взаимодействия и экономической помощи.
