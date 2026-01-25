Скалолаз из США без страховки взобрался на самое высокое здание Тайваня

Video

Американский скалолаз Алекс Хоннольд без страховки взобрался на самый высокий небоскреб Тайваня «Тайбэй 101», передает Reuters.

Восхождение, которое транслировалось в прямом эфире сервиса Netflix, длилось 91 минуту. Поднявшись на вершину шпиля, альпинист описал свои впечатления словом «кайф» и добавил, что это был «прекрасный способ увидеть Тайбэй». Изначально подъем планировался на субботу, 24 января, но из-за дождливой погоды его пришлось отложить на день.

Подъем Хоннольда был совершен с разрешения администрации небоскреба «Тайбэй 101» и городских властей. Спортсмен признался, что ранее рассматривал возможность нелегального восхождения, но решил действовать официально из уважения к команде и владельцам здания.

Президент Тайваня Лай Циндэ поздравил Хоннольда с подъемом на небоскреб. Он отметил, что процесс восхождения был «напряженным». «Поздравляем храброго и бесстрашного Алекса с завершением испытания», — написал Циндэ на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

«Тайбэй 101» — 101-этажный небоскреб, расположенный в столице Тайваня Тайбэе. Высота небоскреба составляет 509,2 м (вместе со шпилем). Небоскреб «Тайбэй 101» удерживал титул самого высокого здания в мире с 2004 по 2010 год, теперь занимает 11-ю строчку в этом рейтинге. Сейчас самым высоким зданием считается небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае.

Алекс Хоннольд заслужил свою известность в мире скалолазания выполнением восхождений в стиле фри-соло, то есть без использования каких-либо страховочных устройств. Самым знаменитым его достижением стало первое в истории свободное прохождение маршрута «Фрирайдер» длиной 884 метра на горной вершине «Эль-Капитан», расположенной в Калифорнии в национальном парке Йосемити, в 2017 году. Это заняло у него 3 часа 56 минут. Восхождение было задокументировано в фильме «Фри-соло», снятом Элизабет Чай Васархели и Джимми Чином. Небоскрёб «Тайбэй 101» до этого покорял другой скалолаз, Ален Робер, в 2004 году. Он родом из Франции, специализируется на лазании по небоскрёбам без страховки, его прозвище — «Человек-паук». Однако «Тайбэй 101» Робер лез с использованием страховки.

Лазание в стиле фри-соло имеет неоднозначную репутацию в скалолазном сообществе из-за повышенного риска. Обычно наиболее одобряемыми достижениями считается прохождение максимально сложных маршрутов без срывов, но с использованием страховки. Также прохождению маршрутов в стиле фри-соло обычно предшествует серьезная подготовка, в ходе которой скалолаз изучает и проходит маршрут или его участки с использованием страховочного снаряжения. Хонноль также это делал перед покорением «Тайбэй 101».