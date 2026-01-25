 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Скалолаз из США без страховки взобрался на самое высокое здание Тайваня

Скалолаз из США без страховки взобрался на самое высокое здание Тайваня
Video

Американский скалолаз Алекс Хоннольд без страховки взобрался на самый высокий небоскреб Тайваня «Тайбэй 101», передает Reuters.

Восхождение, которое транслировалось в прямом эфире сервиса Netflix, длилось 91 минуту. Поднявшись на вершину шпиля, альпинист описал свои впечатления словом «кайф» и добавил, что это был «прекрасный способ увидеть Тайбэй». Изначально подъем планировался на субботу, 24 января, но из-за дождливой погоды его пришлось отложить на день.

Подъем Хоннольда был совершен с разрешения администрации небоскреба «Тайбэй 101» и городских властей. Спортсмен признался, что ранее рассматривал возможность нелегального восхождения, но решил действовать официально из уважения к команде и владельцам здания.

Президент Тайваня Лай Циндэ поздравил Хоннольда с подъемом на небоскреб. Он отметил, что процесс восхождения был «напряженным». «Поздравляем храброго и бесстрашного Алекса с завершением испытания», — написал Циндэ на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

«Тайбэй 101» — 101-этажный небоскреб, расположенный в столице Тайваня Тайбэе. Высота небоскреба составляет 509,2 м (вместе со шпилем). Небоскреб «Тайбэй 101» удерживал титул самого высокого здания в мире с 2004 по 2010 год, теперь занимает 11-ю строчку в этом рейтинге. Сейчас самым высоким зданием считается небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае.

Алекс Хоннольд заслужил свою известность в мире скалолазания выполнением восхождений в стиле фри-соло, то есть без использования каких-либо страховочных устройств. Самым знаменитым его достижением стало первое в истории свободное прохождение маршрута «Фрирайдер» длиной 884 метра на горной вершине «Эль-Капитан», расположенной в Калифорнии в национальном парке Йосемити, в 2017 году. Это заняло у него 3 часа 56 минут. Восхождение было задокументировано в фильме «Фри-соло», снятом Элизабет Чай Васархели и Джимми Чином. Небоскрёб «Тайбэй 101» до этого покорял другой скалолаз, Ален Робер, в 2004 году. Он родом из Франции, специализируется на лазании по небоскрёбам без страховки, его прозвище — «Человек-паук». Однако «Тайбэй 101» Робер лез с использованием страховки.

Лазание в стиле фри-соло имеет неоднозначную репутацию в скалолазном сообществе из-за повышенного риска. Обычно наиболее одобряемыми достижениями считается прохождение максимально сложных маршрутов без срывов, но с использованием страховки. Также прохождению маршрутов в стиле фри-соло обычно предшествует серьезная подготовка, в ходе которой скалолаз изучает и проходит маршрут или его участки с использованием страховочного снаряжения. Хонноль также это делал перед покорением «Тайбэй 101».

Читайте РБК в Telegram.

Следите в MAX за переговорами России, США и Украины

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Анастасия Карева
небоскреб Тайвань альпинист
Материалы по теме
Махачев и Маддалена провели битву взглядов в небоскребе на Манхэттене
Спорт
В Дубае загорелся 67-этажный небоскреб. Видео
Общество
В рухнувшем в Таиланде небоскребе нашли бракованную арматуру
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
Как выглядят упавшие ЛЭП, из которых отключился свет в Мурманске. Видео Общество, 16:52
В Петербурге у сотрудника школы выявили туберкулез Общество, 16:51
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 16:46
Муж Политковской отреагировал на снятие с ее дома памятной таблички Политика, 16:44
Российский посол связал похищение Мадуро с предательством силовиков Политика, 16:42
Time сообщил о 30 тыс. погибших при протестах в Иране Политика, 16:38
As узнала о контактах «Ливерпуля» с Хаби Алонсо Спорт, 16:30
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Сооснователь Valentino упрекнул «короля кашемира» после шутки про скидку Общество, 16:28
Мурманский губернатор показал работы на месте обрыва ЛЭП. Видео Общество, 16:18
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:15
Жители деревни в Словакии попросили исключить ее из списка ЮНЕСКО Общество, 16:11
Экс-премьер Южной Кореи умер во время визита во Вьетнам Политика, 16:05
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 16:00
Демократы пригрозили новым шатдауном в США после убийств в Миннесоте Политика, 15:57