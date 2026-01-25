В Дагестане прохожие спасли женщину с ребенком из упавшей в канал машины

Video

Автомобиль упал в водный канал в Махачкале. В машине находились женщина и ребенок, их спасли прохожие, сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Дагестан.

Инцидент произошел вечером 24 января. По данным надзорного ведомства, автомобиль съехал в канал имени Октябрьской революции. В салоне иномарки находились женщина с ребенком.

На кадрах с места происшествия видно, как трое мужчин забрались на трубу, расположенную поперек канала. Когда автомобиль проплывал под ней, водитель через окно приподнял ребенка и передал его одному из мужчин. После этого мужчины по цепочке вытащили ребенка на берег.

Прокуратура республики взяла на контроль установление обстоятельств падения иномарки. В ходе проверки ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и о несовершеннолетних.