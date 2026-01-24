Российская делегация вернулась в отель после переговоров в Абу-Даби

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Делегация России вернулась в отель в Абу-Даби после переговоров по Украине, передает корреспондент «РИА Новости».

Второй раунд трехсторонних консультаций между Москвой, Киевом и Вашингтоном завершен. Как сообщал ТАСС, он начался примерно в 12:30 мск и продлился около трех часов.

