В Австралии увидели угрозу в бесконтрольном размножении коал

Фото: Zuma / ТАСС

Стремительно растущая популяция коал в ряде районов Южной Австралии вызвала обеспокоенность у защитников природы из-за возможного ущерба экосистемам и рисков для самих животных. Об этом сообщает The Independent.

Несмотря на то что коалы официально находятся под угрозой исчезновения в некоторых регионах, особенно на восточном побережье, их общая численность в Австралии, по данным национального исследования, составляет от 729 тыс. до 918 тыс. особей. При этом около 10% всей популяции сосредоточено в горах Маунт-Лофти в Южной Австралии.

«Численность коал на большей части восточной Австралии резко сокращается, но в горах Маунт-Лофти она стремительно растет. Это должно быть хорошей новостью, но эти цифры вызывают беспокойство», — отметил эколог Фредерик Сальтре из Технологического университета Сиднея (UTS), автор исследования, опубликованного в журнале Ecology and Evolution.

Эксперты предупреждают, что при отсутствии мер по регулированию популяция коал в отдельных районах Южной Австралии может увеличиться еще на 17–25% в течение ближайших 25 лет. Это, по их оценке, усилит нагрузку на кормовую базу, растительность и экосистемы. Эколог Сальтре отметил, что рост популяции может привести к массовому голоданию и гибели животных.

Соавтор исследования Катарина Питерс подчеркнула, что традиционные методы контроля численности, такие как отстрел или переселение, вызывают этические опасения и плохо применимы к такому виду. Ученые пришли к выводу, что наиболее эффективной мерой может стать контроль рождаемости.

Согласно расчетам, ежегодная обработка около 22% взрослых самок коал позволила бы сдержать рост популяции. Общая стоимость такой программы оценивается примерно в $24 млн на 25 лет.

В апреле стало известно, что в австралийском штате Виктория за месяц с вертолетов отстреляли около 750 коал. Сотни животных убили в национальном парке Budj Bim в ходе плановых мероприятий после лесного пожара. Местные власти утверждали, что были вынуждены пойти на такой шаг — многие коалы оказались тяжело ранены, страдали от обезвоживания и были на грани смерти от голода.