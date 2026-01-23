 Перейти к основному контенту
Общество
0

В Красноярском крае девочка погибла, не сумев выбраться из сугроба

Девочку в Красноярском крае завалило снегом, ребенок не сумел выбраться

В Красноярском крае девочка погибла, не сумев выбраться из сугроба
Video

В Красноярском крае в снегу погибла 10-летняя девочка. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону. Следствие предполагает, что 23 января девочка играла на улице рядом с домом. Она рыла тоннель в большом сугробе, снег обрушился и перекрыл выход. Девочка погибла. Следственные органы возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК).

На месте происшествия работают следователи.

Годом ранее в Санкт-Петербурге пострадали женщина и подросток. На них с крыши упала наледь. Аналогичные случаи происходили и в других районах города. Одна из пострадавших попала в больницу с сотрясением мозга и ссадинами.

Ксения Потрошилина
гибель Красноярский край уголовное дело Дети
