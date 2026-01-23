 Перейти к основному контенту
0

МВД показало кадры задержания укравшего более 100 картин в Черноголовке

МВД показало кадры задержания укравшего более 100 картин в Черноголовке
Video

Полицейские задержали подозреваемых в краже более ста картин из частной коллекции в Подмосковье, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в телеграм-канале.

Мужчина вынес 104 полотна, несколько раз вернувшись на место преступления. Ущерб превысил 32 млн руб.

12 громких краж произведений искусства. Эти истории поражают масштабом
Life
Корона императрицы Франции, супруги императора Наполеона III Евгении, которую украли из Лувра 19 октября 2025 года

Коллекция, по информации телеграм-канала «112», принадлежит химику и коллекционеру, почетному члену Академии художеств Виктору Карцеву.

Картины находились в помещении научного института в городском округе Черноголовке. По данным следствия, организовать похищение задержанному мужчине помогала знакомая женщина. Ей были известны место хранения картин и способ отключения организации, потому что ранее женщина работала в организации.

Следователь межмуниципального управления МВД России «Ногинское» возбудил уголовное дело за кражу (ст. 158 Уголовного кодекса).

Фигурант заключен под стражу, сообщница находится под домашним арестом. Расследование, по словам Ирины Волк, продолжается.

