МВД показало кадры задержания укравшего более 100 картин в Черноголовке

Video

Полицейские задержали подозреваемых в краже более ста картин из частной коллекции в Подмосковье, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в телеграм-канале.

Мужчина вынес 104 полотна, несколько раз вернувшись на место преступления. Ущерб превысил 32 млн руб.

Коллекция, по информации телеграм-канала «112», принадлежит химику и коллекционеру, почетному члену Академии художеств Виктору Карцеву.

Картины находились в помещении научного института в городском округе Черноголовке. По данным следствия, организовать похищение задержанному мужчине помогала знакомая женщина. Ей были известны место хранения картин и способ отключения организации, потому что ранее женщина работала в организации.

Следователь межмуниципального управления МВД России «Ногинское» возбудил уголовное дело за кражу (ст. 158 Уголовного кодекса).

Фигурант заключен под стражу, сообщница находится под домашним арестом. Расследование, по словам Ирины Волк, продолжается.