 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В российских школах сократят часы на иностранный язык с 510 до 408

«РИА Новости»: в школах сократят часы на иностранный язык с 510 до 408
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

С 1 сентября 2026 года количество часов на изучение иностранного языка в 5–7-х классах планируют сократить с 510 до 408 часов. Об этом сообщил ректор МПГУ Алексей Лубков, передает «РИА Новости».

Школьники 5–7-х классов будут изучать иностранный язык по два часа в неделю. В 8–9-х классах нагрузка останется прежней — три часа в неделю.

Учителя назвали последствия сокращения часов на изучение английского
Общество
Фото:Александр Щербак / ТАСС

Министерство просвещения поясняло, что сокращение часов «не отменяет предмет, а направлено на поиск оптимального баланса в учебном плане».

«Базовый уровень владения иностранным языком будет обеспечен в рамках установленного объема часов», — отметили в министерстве.

Сокращение часов английского может привести к «забыванию» материала и снижению уровня владения языком, сообщала в беседе с РБК заведующая кафедрой лингводидактики МГЛУ Галина Фролова. Она также отмечала, что длительные перерывы между уроками уменьшат усвоение информации, а сокращение домашнего задания и увеличение числа учеников в классе усугубят проблему.

Учитель английского Мамоновской средней общеобразовательной школы (Иркутская область) Екатерина Ахмеева говорила, что двух часов в неделю будет достаточно лишь для базового уровня общения на иностранном. Для более глубокого изучения, к примеру, чтобы достичь уровней A2 или B1, может потребоваться больше времени.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский анонсировал встречу России, Украины и США в ОАЭ

ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей

Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок

Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности

«Лента» объявила о ребрендинге OBI

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
английский язык школы обучение сокращение
Материалы по теме
Учителя назвали последствия сокращения часов на изучение английского
Общество
В российских школах сократят часы изучения английского языка
Общество
Минпросвещения пояснило, как будут применять оценки за поведение в школе
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 88,79 (-1,93) Инвестиции, 22 янв, 17:42 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 76,04 (-1,48) Инвестиции, 22 янв, 17:42
Суд удовлетворил иск Амурского ГПЗ к Linde из-за пожаров Бизнес, 11:08
«Синара» назвала недооцененные акции с учетом цен на сырье и курса рубля Инвестиции, 11:05
✍🏻 Сила или балласт: проверьте команду на эффективность. Тест 11:04
Reuters узнал, кем Индия начала заменять российских поставщиков нефти Политика, 11:02
ФСБ задержала в Крыму двух диверсантов Политика, 10:58
Начать заново. Как возобновить карьерный путь после долгого перерыва Образование, 10:54
Самолет Пхукет — Барнаул планирует экстренно приземлиться в Китае Общество, 10:54
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
FT узнала, что глав компаний не выпускали из зала после речи Трампа Политика, 10:53
В российских школах сократят часы на иностранный язык с 510 до 408 Общество, 10:42
Тренер сборной Белоруссии временно возглавил баскетбольный «Зенит» Спорт, 10:38
Трамвай сошел с рельс на Ростокинском проезде в Москве Общество, 10:36
Делегация США рассказала Путину о встрече Трампа с Зеленским в Давосе Политика, 10:32
В Алтайском крае двоих подростков обвинили в совершении диверсии Политика, 10:26
Соболенко победила сменившую гражданство россиянку на Australian Open Спорт, 10:26