В российских школах сократят часы на иностранный язык с 510 до 408
С 1 сентября 2026 года количество часов на изучение иностранного языка в 5–7-х классах планируют сократить с 510 до 408 часов. Об этом сообщил ректор МПГУ Алексей Лубков, передает «РИА Новости».
Школьники 5–7-х классов будут изучать иностранный язык по два часа в неделю. В 8–9-х классах нагрузка останется прежней — три часа в неделю.
Министерство просвещения поясняло, что сокращение часов «не отменяет предмет, а направлено на поиск оптимального баланса в учебном плане».
«Базовый уровень владения иностранным языком будет обеспечен в рамках установленного объема часов», — отметили в министерстве.
Сокращение часов английского может привести к «забыванию» материала и снижению уровня владения языком, сообщала в беседе с РБК заведующая кафедрой лингводидактики МГЛУ Галина Фролова. Она также отмечала, что длительные перерывы между уроками уменьшат усвоение информации, а сокращение домашнего задания и увеличение числа учеников в классе усугубят проблему.
Учитель английского Мамоновской средней общеобразовательной школы (Иркутская область) Екатерина Ахмеева говорила, что двух часов в неделю будет достаточно лишь для базового уровня общения на иностранном. Для более глубокого изучения, к примеру, чтобы достичь уровней A2 или B1, может потребоваться больше времени.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский анонсировал встречу России, Украины и США в ОАЭ
ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей
Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок
Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности
«Лента» объявила о ребрендинге OBI
Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине