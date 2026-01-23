«РИА Новости»: в школах сократят часы на иностранный язык с 510 до 408

В российских школах сократят часы на иностранный язык с 510 до 408

Фото: Александр Щербак / ТАСС

С 1 сентября 2026 года количество часов на изучение иностранного языка в 5–7-х классах планируют сократить с 510 до 408 часов. Об этом сообщил ректор МПГУ Алексей Лубков, передает «РИА Новости».

Школьники 5–7-х классов будут изучать иностранный язык по два часа в неделю. В 8–9-х классах нагрузка останется прежней — три часа в неделю.

Министерство просвещения поясняло, что сокращение часов «не отменяет предмет, а направлено на поиск оптимального баланса в учебном плане».

«Базовый уровень владения иностранным языком будет обеспечен в рамках установленного объема часов», — отметили в министерстве.

Сокращение часов английского может привести к «забыванию» материала и снижению уровня владения языком, сообщала в беседе с РБК заведующая кафедрой лингводидактики МГЛУ Галина Фролова. Она также отмечала, что длительные перерывы между уроками уменьшат усвоение информации, а сокращение домашнего задания и увеличение числа учеников в классе усугубят проблему.

Учитель английского Мамоновской средней общеобразовательной школы (Иркутская область) Екатерина Ахмеева говорила, что двух часов в неделю будет достаточно лишь для базового уровня общения на иностранном. Для более глубокого изучения, к примеру, чтобы достичь уровней A2 или B1, может потребоваться больше времени.