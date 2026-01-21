Польские фермеры заблокируют при забастовке КПП на границе с Украиной
Польские фермеры вновь заблокируют движение для украинских грузовиков через пункт пропуска «Долгобичув — Угрин» на украинско-польской границе 23 января, сообщила Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).
В сообщении говорится, что блокировка дороги продлится с 11:00 до 15:30 по польскому времени. Акция протеста будет идти весь день. Водителей попросили учесть обстоятельства и выбрать альтернативные КПП.
Подобная акция протеста будет проводиться не впервые. 6 сентября прошлого года польские фермеры заблокировали движение для украинских грузовиков через пункт пропуска «Медыка — Шегини» на украинско-польской границе. Акция проходила в километре от КПП.
