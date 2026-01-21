В Генпрокуратуре опровергли переход прокурора Благородова в главк
В Генпрокуратуре опровергли переход заместителя прокурора Московской области Александра Благородова на пост начальника Главного гражданско-судебного управления Генпрокуратуры.
Заместитель прокурора Московской области Александр Благородов продолжает исполнять свои служебные обязанности в прокуратуре Московской области, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. «Сообщения о его якобы новом назначении в Генеральную прокуратуру Российской Федерации не соответствуют действительности», — заявили в надзорном ведомстве.
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщал о подготовке такого назначения.
Главное гражданско-судебное управление, также известное как 8-е управление Генпрокуратуры, обеспечивает участие прокуроров в рассмотрении судами гражданских, административных и арбитражных дел. В состав главка входит управление по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении судами гражданских, административных и арбитражных дел, кассационно-надзорное и апелляционно-кассационное управления, а также организационно-аналитический отдел и отдел документационного обеспечения. До осени 2025 года главком руководил Сергей Бочкарев.
