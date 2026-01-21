Как на юге Италии циклон смывал все с улиц. Видео

Появилось видео смывающего все с улиц на юге Италии циклона

Режим повышенной опасности продлен на юге Италии из-за неблагоприятных погодных условий. «Красный» уровень тревоги объявлен в районах Сицилии, Сардинии и Калабрии, сообщает Департамент защиты граждан Италии

В соцсети X ведомство также сообщило, что 675 человек в этих регионах эвакуировали. В среду на юге ожидаются сильные дожди, штормовой ветер.

The Sun писала, что в начале недели циклон «Гарри» обрушился на юг Италии. Департамент защиты граждан назвал «критической» ситуацию в некоторых районах Сицилии, Сардинии, Калабрии и объявил режим повышенной опасности.

Дороги в некоторых городах Сицилии затоплены. Высота волн достигала 9 м, скорость ветра — 119 км/ч. До 150 муниципалитетов в регионе объявили о временном закрытии школ. На острове Сардиния за 48 часов выпала четырехмесячная норма осадков, пишет газета l’Unione Sarda.