 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Как на юге Италии циклон смывал все с улиц. Видео

Появилось видео смывающего все с улиц на юге Италии циклона

Как на юге Италии циклон смывал все с улиц. Видео
Video

Режим повышенной опасности продлен на юге Италии из-за неблагоприятных погодных условий. «Красный» уровень тревоги объявлен в районах Сицилии, Сардинии и Калабрии, сообщает Департамент защиты граждан Италии

В соцсети X ведомство также сообщило, что 675 человек в этих регионах эвакуировали. В среду на юге ожидаются сильные дожди, штормовой ветер.

The Sun писала, что в начале недели циклон «Гарри» обрушился на юг Италии. Департамент защиты граждан назвал «критической» ситуацию в некоторых районах Сицилии, Сардинии, Калабрии и объявил режим повышенной опасности.

Дороги в некоторых городах Сицилии затоплены. Высота волн достигала 9 м, скорость ветра — 119 км/ч. До 150 муниципалитетов в регионе объявили о временном закрытии школ. На острове Сардиния за 48 часов выпала четырехмесячная норма осадков, пишет газета l’Unione Sarda.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Авторы
Теги
Александр Корчуганов
Италия циклон наводнение
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 91,2 (+1,03) Инвестиции, 20 янв, 17:50 Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 77,82 (+0,07) Инвестиции, 20 янв, 17:50
Кто из россиян выступит на зимних Олимпийских играх 2026 года Спорт, 14:27
Министра США освистали на ужине в Давосе Экономика, 14:26
После обрушения крыши ТЦ в Новосибирске возбудили уголовное дело Общество, 14:18
От Москвы до Майами: как идут переговоры о мирном плане по Украине Политика, 14:18
В МЧС сообщили, что под обломками здания в Новосибирске могут быть люди Общество, 14:12
«Рубин» сообщил об уходе Карадениза с поста главного тренера дубля Спорт, 14:12
Военные США опубликовали видеозапись захвата седьмого танкера Политика, 14:11
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Биржевые цены на газ в США за два дня взлетели почти на 60% Инвестиции, 14:09
Бекхэм фразой «детям позволено ошибаться» отреагировал на пост сына Спорт, 14:09
Обрушение торгового центра в Новосибирске. Видео Общество, 14:09
Канадские военные смоделировали ответ на потенциальное вторжение США Политика, 14:07
В Новосибирске из-под завалов обрушившегося ТЦ спасли женщину Общество, 14:02
Песков рассказал, что Уиткофф встретится с Путиным Политика, 14:02