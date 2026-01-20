Лукашенко рассказал о своем домашнем аппарате для мороженого
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что у него дома установлен автомат для мороженого. Об этом он заявил во время вручения символа Государственного знака качества за мороженое «1962» производства Кобринского маслодельно-сыродельного завода, передает БелТа.
«Спасибо вам за автомат. У меня автомат этот есть», — сказал Лукашенко. Он также отметил высокое качество продукции, назвав мороженое «шикарным».
«Это шикарное мороженое. И аппарат ваш хороший», — отметил он.
20 января Лукашенко вручил символы Государственного знака качества представителям предприятий, чья продукция была удостоена этой оценки по итогам 2025 года.
Кроме того, награду получили продовольственные товары, в том числе сгущенка «Егорка» Рогачевского молочноконсервного комбината, а также молочный шоколад «Любимая Аленка» кондитерской фабрики «Коммунарка».
