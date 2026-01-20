 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Лукашенко рассказал о своем домашнем аппарате для мороженого

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь
Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что у него дома установлен автомат для мороженого. Об этом он заявил во время вручения символа Государственного знака качества за мороженое «1962» производства Кобринского маслодельно-сыродельного завода, передает БелТа.

«Спасибо вам за автомат. У меня автомат этот есть», — сказал Лукашенко. Он также отметил высокое качество продукции, назвав мороженое «шикарным».

«Это шикарное мороженое. И аппарат ваш хороший», — отметил он.

20 января Лукашенко вручил символы Государственного знака качества представителям предприятий, чья продукция была удостоена этой оценки по итогам 2025 года.

Кроме того, награду получили продовольственные товары, в том числе сгущенка «Егорка» Рогачевского молочноконсервного комбината, а также молочный шоколад «Любимая Аленка» кондитерской фабрики «Коммунарка».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Белоруссия Александр Лукашенко мороженое
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Материалы по теме
Лукашенко вместе с сыном и собакой вышел на уборку снега. Видео
Общество
Лукашенко объявил 2026-й Годом белорусской женщины
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 91,2 (+1,03) Инвестиции, 17:50 Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 77,82 (+0,07) Инвестиции, 17:50
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
Трусова подтвердила возвращение в большой спорт и переход к Тутберидзе Спорт, 19:48
«Авангард» третий раз в сезоне КХЛ обыграл «Салават Юлаев» Спорт, 19:46
«Украинская правда» узнала, кто выплачивает залог за Тимошенко Политика, 19:43
Премьер Гренландии призвал готовиться к вторжению США Политика, 19:41
Датский пенсионный фонд избавится от госбумаг США на фоне политики Трампа Инвестиции, 19:20
Объем запуска жилых проектов в мегаполисах России сократился на четверть Недвижимость, 19:19
Как перестать тянуть все в одиночку?
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
CNN узнал, что Трамп не поедет на предложенный Макроном саммит с Россией Политика, 19:19
Глава ПКР назвал возможное число российских паралимпийцев на Играх-2026 Спорт, 19:02
Сможет ли уходящий президент Болгарии вернуться премьером республики Политика, 19:02
Объем наличных на руках у россиян за 2025 год подскочил на ₽1 трлн Финансы, 19:01
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Журналист Economist сообщил о разговорах о бойкоте ЧМ-2026 по футболу Спорт, 18:52
В России автомобили Porsche глохнут на ходу. В чем причина Авто, 18:49