Поправки в закон «О гражданской обороне» вступили в силу
Поправки в закон «О гражданской обороне» вступили в силу 20 января. В частности, ведены новые понятия: «руководство гражданской обороной», «эвакуация населения» и «защита материальных и культурных ценностей».
Уточнено и само понятие гражданской обороны — это система мероприятий по подготовке и защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих в периоды мобилизации, военного положения и военного времени. В законе также даны полномочия МЧС по борьбе с БПЛА.
Исключена обязанность организаций создавать нештатные формирования по ГО. При этом установлены полномочия губернаторов субъектов по самостоятельному введению в действие планов гражданской обороны по предложению главы МЧС.
Кроме того, согласно нововведениям, средства индивидуальной защиты (СИЗ) — респираторы, перчатки, спецодежда должны соответствовать не только регламентам и документам по стандартизации оборонной продукции, но и требованиям, установленным Минобороны совместно с МЧС.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7
Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями
Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США
Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом
Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая
Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика