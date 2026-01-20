 Перейти к основному контенту
Новые законы в России⁠,
Поправки в закон «О гражданской обороне» вступили в силу

В России вступили в силу обновления в закон о гражданской обороне
Фото: Павел Колядин / ТАСС
Поправки в закон «О гражданской обороне» вступили в силу 20 января. В частности, ведены новые понятия: «руководство гражданской обороной», «эвакуация населения» и «защита материальных и культурных ценностей».

Уточнено и само понятие гражданской обороны — это система мероприятий по подготовке и защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих в периоды мобилизации, военного положения и военного времени. В законе также даны полномочия МЧС по борьбе с БПЛА.

Исключена обязанность организаций создавать нештатные формирования по ГО. При этом установлены полномочия губернаторов субъектов по самостоятельному введению в действие планов гражданской обороны по предложению главы МЧС. 

Кроме того, согласно нововведениям, средства индивидуальной защиты (СИЗ) — респираторы, перчатки, спецодежда должны соответствовать не только регламентам и документам по стандартизации оборонной продукции, но и требованиям, установленным Минобороны совместно с МЧС.

Анастасия Лежепекова
Военная операция на Украине гражданская оборона законы
