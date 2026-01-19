 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Стали известны место и дата похорон модельера Валентино Гаравани

Похороны кутюрье Валентино Гаравани пройдут в Риме 23 января
Валентино Гаравани
Валентино Гаравани (Фото: Alessandro Bianchi / Reuters)

Похороны основателя дома моды Valentino Валентино Гаравани, который скончался в возрасте 93 лет, пройдут в Риме 23 января, сообщила в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) пресс-служба фонда итальянского модельера.

«Похороны пройдут в пятницу, 23 января, в базилике Санта-Мария-дельи Анджели и Мартири на площади Республики, 8 в Риме, в 11:00», — говорится в сообщении.

Валентино Гаравани (полное имя — Валентино Клементе Людовико Гаравани) родился 11 мая 1932 года в итальянском городе Вогера, пишет People. Будущий модельер обучался в Париже — в Школе изящных искусств и Палате высокой моды, проходил стажировки у модельеров Жака Фата и Кристобаля Баленсиаги, затем работал у Жана Дессеса и Ги Лароша.

В конце 1950-х Валентино вернулся в Италию и открыл модный дом в Риме. В 1960 году он познакомился с предпринимателем Джанкарло Джамметти, который стал его деловым партнером. Гаравани стал одним из самых влиятельных кутюрье XX века, росту его популярности способствовало то, что Джеки Кеннеди носила его платья после гибели 35-го президента США Джона Кеннеди и была ы рдном из них на свадьбе с греческим миллиардером Аристотелем Онассисом.

Среди клиенток Валентино были Дженнифер Энистон, Гвинет Пэлтроу, Николь Кидман, Энн Хэтэуэй и другие звезды. Валентино снялся в роли самого себя в фильме «Дьявол носит Prada», а также стал героем документального фильма «Валентино: Последний император».

В 2007 году он объявил о завершении карьеры. Последний показ его коллекции прошел в январе 2008 года в парижском Музее Родена.

За свою карьеру модельер получил орден Почетного легиона во Франции, медаль города Парижа, премию Совета музея Института моды в Нью-Йорке и премию Golden Plate Американской академии достижений.

Авторы
Теги
Плугина Ирина
похороны модельер Италия
