Фото: Christian Charisius / dpa / Reuters

Неизвестные вандалы осквернили на Ольсдорфском кладбище в Гамбурге могилу бывшего канцлера Федеративной Республики Германия Гельмута Шмидта и его супруги Локи, сообщила газета Bild.

На надгробную плиту нанесли четыре оранжевые свастики. Это обнаружили 18 января. После осмотра места происшествия полицией и сбора следов надгробие очистили от краски.

Представитель ситуационного центра полиции Гамбурга заявил, что правоохранительные органы рассматривают это как политически мотивированное преступление. Расследование передано в подразделение по защите государства.

В своем комментарии для Bild дочь бывшего канцлера Сюзанна и представители фондов семьи Шмидт назвали произошедшее бессмысленным вандализмом и грубой попыткой нанести ущерб памяти людей, которые на протяжении всей жизни последовательно выступали за свободу, демократию и взаимопонимание между народами.

Это не первый подобный случай: за день до Рождества в 2023 году могила уже подвергалась осквернению.

Гельмут Шмидт был канцлером ФРГ в 1974–1982 годах и прославился как жесткий, но социально ориентированный кризисный менеджер Западной Германии. Он проводил строгую финансовую политику для борьбы с инфляцией и последствиями нефтяных шоков, но при этом сохранял и развивал элементы социального государства, уделяя внимание защите занятости, пенсиям и поддержке семей. На международной арене Шмидт стал ключевой фигурой европейской интеграции и укрепления НАТО, тесно работал с французским президентом Жискар д’Эстеном и поддержал «двойное решение» НАТО о размещении ракет средней дальности, за что получил прозвище «ракетный канцлер». Внутри страны он ассоциируется с жестким ответом на терроризм «Фракции Красной армии» и успешной операцией по освобождению заложников в Могадишо, закрепив образ прагматичного политика, который действует решительно в кризисных ситуациях. Гельмут Шмидт умер 10 ноября 2015 года в Гамбурге в возрасте 96 лет.