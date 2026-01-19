На надгробной плите экс-канцлера Германии нарисовали четыре свастики
Неизвестные вандалы осквернили на Ольсдорфском кладбище в Гамбурге могилу бывшего канцлера Федеративной Республики Германия Гельмута Шмидта и его супруги Локи, сообщила газета Bild.
На надгробную плиту нанесли четыре оранжевые свастики. Это обнаружили 18 января. После осмотра места происшествия полицией и сбора следов надгробие очистили от краски.
Представитель ситуационного центра полиции Гамбурга заявил, что правоохранительные органы рассматривают это как политически мотивированное преступление. Расследование передано в подразделение по защите государства.
В своем комментарии для Bild дочь бывшего канцлера Сюзанна и представители фондов семьи Шмидт назвали произошедшее бессмысленным вандализмом и грубой попыткой нанести ущерб памяти людей, которые на протяжении всей жизни последовательно выступали за свободу, демократию и взаимопонимание между народами.
Это не первый подобный случай: за день до Рождества в 2023 году могила уже подвергалась осквернению.
Гельмут Шмидт был канцлером ФРГ в 1974–1982 годах и прославился как жесткий, но социально ориентированный кризисный менеджер Западной Германии. Он проводил строгую финансовую политику для борьбы с инфляцией и последствиями нефтяных шоков, но при этом сохранял и развивал элементы социального государства, уделяя внимание защите занятости, пенсиям и поддержке семей.
На международной арене Шмидт стал ключевой фигурой европейской интеграции и укрепления НАТО, тесно работал с французским президентом Жискар д’Эстеном и поддержал «двойное решение» НАТО о размещении ракет средней дальности, за что получил прозвище «ракетный канцлер». Внутри страны он ассоциируется с жестким ответом на терроризм «Фракции Красной армии» и успешной операцией по освобождению заложников в Могадишо, закрепив образ прагматичного политика, который действует решительно в кризисных ситуациях.
Гельмут Шмидт умер 10 ноября 2015 года в Гамбурге в возрасте 96 лет.
