 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

На надгробной плите экс-канцлера Германии нарисовали четыре свастики

Фото: Christian Charisius / dpa / Reuters
Фото: Christian Charisius / dpa / Reuters

Неизвестные вандалы осквернили на Ольсдорфском кладбище в Гамбурге могилу бывшего канцлера Федеративной Республики Германия Гельмута Шмидта и его супруги Локи, сообщила газета Bild.

На надгробную плиту нанесли четыре оранжевые свастики. Это обнаружили 18 января. После осмотра места происшествия полицией и сбора следов надгробие очистили от краски.

Представитель ситуационного центра полиции Гамбурга заявил, что правоохранительные органы рассматривают это как политически мотивированное преступление. Расследование передано в подразделение по защите государства.

В своем комментарии для Bild дочь бывшего канцлера Сюзанна и представители фондов семьи Шмидт назвали произошедшее бессмысленным вандализмом и грубой попыткой нанести ущерб памяти людей, которые на протяжении всей жизни последовательно выступали за свободу, демократию и взаимопонимание между народами.

Это не первый подобный случай: за день до Рождества в 2023 году могила уже подвергалась осквернению.

Гельмут Шмидт был канцлером ФРГ в 1974–1982 годах и прославился как жесткий, но социально ориентированный кризисный менеджер Западной Германии. Он проводил строгую финансовую политику для борьбы с инфляцией и последствиями нефтяных шоков, но при этом сохранял и развивал элементы социального государства, уделяя внимание защите занятости, пенсиям и поддержке семей.

На международной арене Шмидт стал ключевой фигурой европейской интеграции и укрепления НАТО, тесно работал с французским президентом Жискар д’Эстеном и поддержал «двойное решение» НАТО о размещении ракет средней дальности, за что получил прозвище «ракетный канцлер». Внутри страны он ассоциируется с жестким ответом на терроризм «Фракции Красной армии» и успешной операцией по освобождению заложников в Могадишо, закрепив образ прагматичного политика, который действует решительно в кризисных ситуациях.

Гельмут Шмидт умер 10 ноября 2015 года в Гамбурге в возрасте 96 лет.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии

Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
свастика могила Германия
Материалы по теме
Дело против обвиняемого в осквернении могилы Пригожина приостановили
Общество
В Курганской области вандалы разгромили десятки могил на кладбище
Общество
Россия заняла последнее место на конкурсе по копке могил в Венгрии
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 90,54 (-1,28) Инвестиции, 16 янв, 18:04 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 77,83 (-0,7) Инвестиции, 16 янв, 18:04
Акции оператора аренды электросамокатов Whoosh выросли после отчетности Инвестиции, 17:50
«Атом» получит систему контроля усталости водителя. Как она работает Авто, 17:43
ЦБ заявил о работе над запретом похожих на деньги предметов Финансы, 17:41
В России признали нежелательной французскую Vigo Law Firm Политика, 17:30
Шведский министр финансов назвала европейские пошлины Трампа абсурдными Политика, 17:25
Голкипер «Ак Барса» стал четвертым вратарем, одержавшим 200 побед в КХЛ Спорт, 17:23
В МВФ предупредили об угрозе устойчивости мировой экономики из-за ИИ Экономика, 17:22
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
NYSE запустит круглосуточную торговлю токенизированными акциями Крипто, 17:21
В Лондоне начался суд по иску принца Гарри и Элтона Джона к Daily Mail Общество, 17:19
От радио к персональному ассистенту. Эволюция мультимедиа в автомобиле Autonews, 17:15
На надгробной плите экс-канцлера Германии нарисовали четыре свастики Общество, 17:09
В правительстве одобрили законопроект о геномной регистрации военных Политика, 17:03
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 17:00
В Минэнерго Сербии объявили о договоренностях с «Газпромом» по NIS Бизнес, 16:57