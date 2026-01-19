В Чите погиб человек при пожаре из-за аккумулятора к электровелосипеду
В Чите в многоквартирном доме произошел пожар из-за аккумулятора к электровелосипеду, который находилась на зарядке. Погиб один человек, сообщила пресс-служба главка МЧС по Забайкальскому краю.
«Услышав громкий хлопок, двое мужчин выбежали в коридор и увидели три открытых языка пламени, вырывавшихся из аккумулятора. Помещение быстро заполнялось едким дымом, огонь начал распространяться по мебели и отделке. В условиях быстро развивающейся ситуации пути эвакуации были отрезаны», — сказано в сообщении.
Один мужчина 1964 года рождения смог попасть на кухню, но выпал из окна и погиб. Второй мужчина с женщиной и двумя детьми шести и восьми лет укрылись на балконе квартиры.
Площадь пожара составила около 40 кв. м, возгорание потушили. Пожарные спасли двоих взрослых и двоих детей, еще 12 человек были эвакуированы из подъезда. Один из мужчин 1964 года рождения попытался скрыться от дыма, но погиб до прибытия пожарных, выпав из окна третьего этажа.
