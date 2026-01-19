 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
В Чите погиб человек при пожаре из-за аккумулятора к электровелосипеду

Фото: ГУ МЧС по Забайкальскому краю
Фото: ГУ МЧС по Забайкальскому краю

В Чите в многоквартирном доме произошел пожар из-за аккумулятора к электровелосипеду, который находилась на зарядке. Погиб один человек, сообщила пресс-служба главка МЧС по Забайкальскому краю.

«Услышав громкий хлопок, двое мужчин выбежали в коридор и увидели три открытых языка пламени, вырывавшихся из аккумулятора. Помещение быстро заполнялось едким дымом, огонь начал распространяться по мебели и отделке. В условиях быстро развивающейся ситуации пути эвакуации были отрезаны», — сказано в сообщении.

Один мужчина 1964 года рождения смог попасть на кухню, но выпал из окна и погиб. Второй мужчина с женщиной и двумя детьми шести и восьми лет укрылись на балконе квартиры.

Площадь пожара составила около 40 кв. м, возгорание потушили. Пожарные спасли двоих взрослых и двоих детей, еще 12 человек были эвакуированы из подъезда. Один из мужчин 1964 года рождения попытался скрыться от дыма, но погиб до прибытия пожарных, выпав из окна третьего этажа.

Анастасия Лежепекова
пожар МЧС Забайкальский край погибшие аккумулятор
