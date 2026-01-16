В аэропорту Саратова ввели временные ограничения
В аэропорту Саратова (Гагарин) временно ограничили взлет и посадку воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в 14:33 мск.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
О введении беспилотной опасности 16 января глава Саратовской области Роман Бусаргин не сообщал.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд
WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию
Трамп заявил о прекращении убийств в Иране
ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть
Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
В России больше не осталось ресторанов KFC