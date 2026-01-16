Петропавловск-Камчатский снова завалило снегом. Видео

Появились видеокадры последствий мощного циклона и снегопада на Камчатке

Мощный циклон принес на Камчатку обильные снегопады, в Петропавловске-Камчатском за сутки выпало 52% от месячной нормы осадков, хотя город еще не справился с последствиями декабрьских снегопадов, когда выпало три месячных нормы осадков.

Циклон привел к сбоям в работе транспорта, коммунальной инфраструктуры и социальных учреждений. Сильный снегопад и мощные порывы ветра привели к закрытию ключевых автодорог, приостановке авиасообщений и переводу государственных учреждений на дистанционный режим работы.

В Петропавловске-Камчатском после гибели двух людей под снежными завалами ввели режим ЧС муниципального уровня.

МЧС предупредило жителей об опасности прыжков в высокие сугробы. «Под слоем снега могут находиться заборы, автомобили, острые металлические конструкции, которые могут травмировать человека. Также велика вероятность застрять», — сообщила пресс-служба МЧС РБК.

Краевое правительство сообщило, что для перевозки людей использовались автомобили-вахтовки Росгвардии, так ведомство помогало местным жителям в период отмены движения пассажирского транспорта.