 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

По полису ОМС стали бесплатно доступны 15 новых сложных операций

Фото: Антон Вергун / ТАСС
Фото: Антон Вергун / ТАСС

Минздрав России включил 15 новых сложных медицинских операций в перечень высокотехнологичной помощи (ВМП), которая предоставляется бесплатно по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом РБК сообщили в ведомстве.

В список новых процедур, которые теперь можно сделать по полису ОМС, вошли методы лечения в онкологии, кардиологии, офтальмологии и трансплантологии.

Туда вошли:

  • фотодинамическая терапия при раке мочевого пузыря;
  • трансуретральная резекция с фотодинамической терапией при раке мочевого пузыря;
  • фотодинамическая терапия при раке пищевода и кардии;
  • чрескожный энергетический нейролизис чревного сплетения под рентген-телевизионным контролем;
  • лазерная коагуляция глазного дна в навигационном режиме с мультимодальной визуализацией;
  • склеропластика с использованием трансплантата из полотна офтальмологического трикотажного полиэфирного с полимерным покрытием, содержащим биоактивное вещество;
  • аутопластика свободным лоскутом конъюнктивы;
  • лапароскопическая продольная резекция желудка;
  • лапароскопическое билио-панкреатическое шунтирование;
  • радиочастотная абляция проводящих путей и аритмогенных зон сердца эндоваскулярным доступом с использованием навигационной системы картирования сердца;
  • замена ранее имплантированного однокамерного кардиовертера-дефибриллятора;
  • замена ранее имплантированного двухкамерного кардиовертера-дефибриллятора;
  • замена ранее имплантированного трехкамерного кардиовертера-дефибриллятора.
  • трансплантация островковых клеток поджелудочной железы;
  • трансплантация почки и островковых клеток поджелудочной железы.

Главный онколог Минздрава России Андрей Каприн объяснил, что включение в ОМС комбинации трансуретральной резекции и фотодинамической терапии при раке мочевого пузыря — это принципиальный шаг. Метод позволяет удалить опухоль без разрезов, через мочеиспускательный канал, а затем с помощью светового воздействия уничтожить микроскопические очаги, снижая риск рецидива и сохраняя орган. Теперь эта технология станет доступнее.

В офтальмологии по полису ОМС можно будет делать лазерную коагуляцию сетчатки в навигационном режиме — ключевую операцию при диабетическом поражении глаз и дистрофиях сетчатки, а также аутопластику конъюнктивы для восстановления глазной поверхности после ожогов и травм.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд

WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию

Трамп заявил о прекращении убийств в Иране

ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»

В России больше не осталось ресторанов KFC
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Минздрав ОМС Операция
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 91,81 (-0,38) Инвестиции, 15 янв, 17:42 Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 78,53 (-0,04) Инвестиции, 15 янв, 17:42
Что ждет бизнес с 2026 года: ключевые изменения в налоговом кодексе Компании, 13:00
Легендарный биатлонист пожаловался на олимпийскую пенсию в ₽52 тыс. Спорт, 12:58
США раскритиковали ЮАР за допуск Ирана к участию в военно-морских учениях Политика, 12:50
Минобороны сообщило о занятии двух сел в ДНР и Запорожской области Политика, 12:42
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
Дайте страху имя и дорисуйте хвост: как перестать бездействовать Образование, 12:39
Аналитики оценили продажи новостроек в Московском регионе в 2025 году Недвижимость, 12:39
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Постпред России допустил слабость ЕС в случае атаки США на Гренландию Политика, 12:38
Лукашенко подписал указ о криптобанках и токенах в Белоруссии Крипто, 12:36
Биометрические данные: правила для мигрантов и граждан России База знаний, 12:36
Путин поговорил по телефону с Нетаньяху Политика, 12:35
На Украине ввели режим ЧС в энергетике Политика, 12:32
Петропавловск-Камчатский снова завалило снегом. Видео Общество, 12:30
Мамиашвили назвал печальным переход Садулаева в американскую лигу Спорт, 12:25