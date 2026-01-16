По полису ОМС стали бесплатно доступны 15 новых сложных операций
Минздрав России включил 15 новых сложных медицинских операций в перечень высокотехнологичной помощи (ВМП), которая предоставляется бесплатно по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом РБК сообщили в ведомстве.
В список новых процедур, которые теперь можно сделать по полису ОМС, вошли методы лечения в онкологии, кардиологии, офтальмологии и трансплантологии.
Туда вошли:
- фотодинамическая терапия при раке мочевого пузыря;
- трансуретральная резекция с фотодинамической терапией при раке мочевого пузыря;
- фотодинамическая терапия при раке пищевода и кардии;
- чрескожный энергетический нейролизис чревного сплетения под рентген-телевизионным контролем;
- лазерная коагуляция глазного дна в навигационном режиме с мультимодальной визуализацией;
- склеропластика с использованием трансплантата из полотна офтальмологического трикотажного полиэфирного с полимерным покрытием, содержащим биоактивное вещество;
- аутопластика свободным лоскутом конъюнктивы;
- лапароскопическая продольная резекция желудка;
- лапароскопическое билио-панкреатическое шунтирование;
- радиочастотная абляция проводящих путей и аритмогенных зон сердца эндоваскулярным доступом с использованием навигационной системы картирования сердца;
- замена ранее имплантированного однокамерного кардиовертера-дефибриллятора;
- замена ранее имплантированного двухкамерного кардиовертера-дефибриллятора;
- замена ранее имплантированного трехкамерного кардиовертера-дефибриллятора.
- трансплантация островковых клеток поджелудочной железы;
- трансплантация почки и островковых клеток поджелудочной железы.
Главный онколог Минздрава России Андрей Каприн объяснил, что включение в ОМС комбинации трансуретральной резекции и фотодинамической терапии при раке мочевого пузыря — это принципиальный шаг. Метод позволяет удалить опухоль без разрезов, через мочеиспускательный канал, а затем с помощью светового воздействия уничтожить микроскопические очаги, снижая риск рецидива и сохраняя орган. Теперь эта технология станет доступнее.
В офтальмологии по полису ОМС можно будет делать лазерную коагуляцию сетчатки в навигационном режиме — ключевую операцию при диабетическом поражении глаз и дистрофиях сетчатки, а также аутопластику конъюнктивы для восстановления глазной поверхности после ожогов и травм.
