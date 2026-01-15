В Третьяковке опровергли, что упавший гость повредил полотно Брюллова
Сообщения о повреждении посетителем картины Карла Брюллова в столичной Новой Третьяковке не соответствуют действительности, сообщили РБК в музее.
«Третьяковская галерея располагает видеозаписью момента падения посетителя, на которой видно, что он не коснулся картины», — заявила руководитель пресс-службы галереи Ильгама Алиева.
Ранее в телеграм-канале «Москва 24» появилось сообщение о повреждении на выставке на Крымском валу портрета старшего брата художника, Александра: посетитель случайно споткнулся вблизи картины и упал на нее.
Прошлым летом в честь 225-летнего юбилея уроженца Петербурга, художника Карла Брюллова Государственная Третьяковская галерея открыла выставку «Карл Брюллов. Рим — Москва — Петербург». На выставке представлены более 170 произведений художника, она будет работать до 18 января.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд
WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию
Трамп заявил о прекращении убийств в Иране
ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть
Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
В России больше не осталось ресторанов KFC