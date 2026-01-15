В Третьяковке опровергли, что упавший гость повредил полотно Брюллова

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Сообщения о повреждении посетителем картины Карла Брюллова в столичной Новой Третьяковке не соответствуют действительности, сообщили РБК в музее.

«Третьяковская галерея располагает видеозаписью момента падения посетителя, на которой видно, что он не коснулся картины», — заявила руководитель пресс-службы галереи Ильгама Алиева.

Ранее в телеграм-канале «Москва 24» появилось сообщение о повреждении на выставке на Крымском валу портрета старшего брата художника, Александра: посетитель случайно споткнулся вблизи картины и упал на нее.

Прошлым летом в честь 225-летнего юбилея уроженца Петербурга, художника Карла Брюллова Государственная Третьяковская галерея открыла выставку «Карл Брюллов. Рим — Москва — Петербург». На выставке представлены более 170 произведений художника, она будет работать до 18 января.