Главу отделения почты заподозрили в поджоге здания ради кражи ₽60 млн

В Воронежской области полиция раскрыла хищение почти 60 млн руб. из почтового отделения, которое злоумышленники попытались скрыть, устроив поджог. Как выяснили оперативники, к преступлению оказалась причастна руководитель отделения связи. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Подозреваемая была задержана в тот момент, когда пыталась уехать из региона в сторону Москвы. При обыске в ее автомобиле полицейские обнаружили более 2 млн руб. наличными.

Практически одновременно по месту жительства был задержан ее брат. В его машине нашли около 37 млн руб. Мужчина дал признательные показания.

Таким образом, у задержанных изъято в общей сложности почти 40 млн руб. из похищенных 60 млн. По версии следствия, поджог почтового отделения был организован именно для того, чтобы скрыть следы крупной кражи.

Следователь отдела МВД по Семилукскому району возбудил уголовные дела по статьям об умышленном уничтожении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и краже в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Дела объединены в одно производство. Обоим фигурантам суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.