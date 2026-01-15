 Перейти к основному контенту
Общество
0

Мэр Лондона указал министрам, что делать, чтобы ИИ не отобрал работу

Садик Хан
Садик Хан (Фото: Jack Taylor / Getty Images)

Использование искусственного интеллекта (ИИ) в Лондоне может привести к массовой безработице, если не принять упреждающих мер, заявил мэр столицы Садик Хан, передает Financial Times.

По словам Хана, ИИ «позволит трансформировать государственные услуги, значительно повысить производительность и решить некоторые из самых сложных задач», однако его воздействие на рынок труда будет «колоссальным». Мэр подчеркнул, что министрам предстоит выбрать — использовать потенциал ИИ для позитивных преобразований или игнорировать технологию и наблюдать, как она превращается в «оружие массового уничтожения рабочих мест».

Городские власти создают рабочую группу «по ИИ и будущему рынка труда» с участием экспертов промышленности и представителей правительства для оценки потенциального влияния технологии на занятость. Также планируется организация бесплатного обучения ИИ для лондонцев. Согласно опросу мэрии, половина работников города ожидают, что искусственный интеллект повлияет на их работу в течение ближайших 12 месяцев.

Мнения экономистов и технологов о влиянии ИИ на занятость расходятся, отмечает FT. Некоторые специалисты, включая Дарио Амодея из Anthropic, отмечают, что новые технологии могут привести к «апокалипсису рабочих мест» в юриспруденции, консалтинге и финансах. Исследование американского финансового конгломерата Citigroup показало, что ИИ способен автоматизировать до 54% рабочих мест в банковской сфере.

Антонина Сергеева
Лондон Садик Хан искусственный интеллект рабочие места
