Театрального режиссера Наталью Ковалеву госпитализировали
Театральный режиссер, педагог и бывшая актриса Театра на Таганке Наталья Ковалева госпитализирована. Об этом сообщили в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова.
Причины госпитализации не раскрываются.
Ковалева создала для Театра Вахтангова постановки «Наш класс» (автор пьесы Тадеуш Слободзянек) и «Очарованный странник» (по повести Николая Лескова). В этот сезон она готовила премьеру спектакля «Легенда о Паганини» (автор — Владимир Балашов).
Из-за госпитализации режиссера премьера, запланированная на 20, 21 февраля и 14, 26 марта на Новой сцене, откладывается. Новую дату сообщат позже, предварительно, премьера перенесена на конец театрального сезона (май–июнь).
«Приносим извинения за доставленные неудобства! Всю информацию об этой работе и о новых датах премьеры будем сообщать по мере поступления. Режиссеру Наталье Ковалевой — здоровья, здоровья и еще раз здоровья!» — говорится в сообщении.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Госдума приняла в первом чтении законопроект о передвижных аптеках
Главврача и завотделением задержали после гибели младенцев в Новокузнецке
Каллас сообщила о работе над 20-м пакетом санкций Евросоюза против России
Трамп назвал победу целью своих действий в Иране
Politico узнало о планах ЕС назначить переговорщика для связей с Россией
Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»