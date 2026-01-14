Театрального режиссера Наталью Ковалеву госпитализировали

Наталья Ковалева (Фото: Театр им. Евг. Вахтангова)

Театральный режиссер, педагог и бывшая актриса Театра на Таганке Наталья Ковалева госпитализирована. Об этом сообщили в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова.

Причины госпитализации не раскрываются.

Ковалева создала для Театра Вахтангова постановки «Наш класс» (автор пьесы Тадеуш Слободзянек) и «Очарованный странник» (по повести Николая Лескова). В этот сезон она готовила премьеру спектакля «Легенда о Паганини» (автор — Владимир Балашов).

Из-за госпитализации режиссера премьера, запланированная на 20, 21 февраля и 14, 26 марта на Новой сцене, откладывается. Новую дату сообщат позже, предварительно, премьера перенесена на конец театрального сезона (май–июнь).

«Приносим извинения за доставленные неудобства! Всю информацию об этой работе и о новых датах премьеры будем сообщать по мере поступления. Режиссеру Наталье Ковалевой — здоровья, здоровья и еще раз здоровья!» — говорится в сообщении.