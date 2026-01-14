Банки обяжут отчитываться об операциях по снятию наличных без согласия

Фото: Олег Яковлев / РБК

Банк России вводит новую форму ежеквартальной отчетности для банков и платежных организаций, которая будет фиксировать все случаи мошеннического снятия наличных через банкоматы. Проект соответствующего указания опубликован на сайте регулятора. Правила планируется запустить с 2027 года.

В отчетность будут попадать не только очевидные кражи, но и операции, на которые клиент согласился под влиянием обмана — например, когда мошенник представился сотрудником банка. Отчитываться должны будут все кредитные организации, включая банки, а также расчетные и платежные компании, выпускающие карты и электронные кошельки.

Отчет будет содержать две ключевые части. Во-первых, данные о фактически совершенных мошеннических операциях, которые банк не смог заблокировать, но о которых позже сообщили сами клиенты. Во-вторых, сведения о попытках снятия, которые были остановлены банком из-за подозрительных признаков.

Отдельно банкам придется отчитываться о применении защитных мер. При подозрении на мошенничество банк обязан уведомить клиента и на 48 часов ограничить снятие наличных через банкоматы суммой 50 тысяч рублей в день. В отчете нужно будет указать, сколько клиентов, попавших под это ограничение, позже подтвердили факт мошенничества, а сколько — нет.

Еще один раздел будет посвящен клиентам из особой базы ЦБ, в которую попадают жертвы и потенциальные жертвы мошенников. Для них действует более строгое ограничение — не более 100 тысяч рублей в месяц на снятие наличных через банкоматы. Банки будут предоставлять статистику и по этой категории. Регулятор принимает замечания по проекту указания до 26 января включительно.