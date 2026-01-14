 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Банки обяжут отчитываться об операциях по снятию наличных без согласия

Банки обяжут отчитываться об операциях по снятию наличных без согласия клиента
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Банк России вводит новую форму ежеквартальной отчетности для банков и платежных организаций, которая будет фиксировать все случаи мошеннического снятия наличных через банкоматы. Проект соответствующего указания опубликован на сайте регулятора. Правила планируется запустить с 2027 года.

В отчетность будут попадать не только очевидные кражи, но и операции, на которые клиент согласился под влиянием обмана — например, когда мошенник представился сотрудником банка. Отчитываться должны будут все кредитные организации, включая банки, а также расчетные и платежные компании, выпускающие карты и электронные кошельки.

Отчет будет содержать две ключевые части. Во-первых, данные о фактически совершенных мошеннических операциях, которые банк не смог заблокировать, но о которых позже сообщили сами клиенты. Во-вторых, сведения о попытках снятия, которые были остановлены банком из-за подозрительных признаков.

Отдельно банкам придется отчитываться о применении защитных мер. При подозрении на мошенничество банк обязан уведомить клиента и на 48 часов ограничить снятие наличных через банкоматы суммой 50 тысяч рублей в день. В отчете нужно будет указать, сколько клиентов, попавших под это ограничение, позже подтвердили факт мошенничества, а сколько — нет.

Еще один раздел будет посвящен клиентам из особой базы ЦБ, в которую попадают жертвы и потенциальные жертвы мошенников. Для них действует более строгое ограничение — не более 100 тысяч рублей в месяц на снятие наличных через банкоматы. Банки будут предоставлять статистику и по этой категории. Регулятор принимает замечания по проекту указания до 26 января включительно.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о передвижных аптеках

Главврача и завотделением задержали после гибели младенцев в Новокузнецке

Каллас сообщила о работе над 20-м пакетом санкций Евросоюза против России

Трамп назвал победу целью своих действий в Иране

Politico узнало о планах ЕС назначить переговорщика для связей с Россией

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Центробанк снятие наличных мошенники
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 января
EUR ЦБ: 92,2 (-0,2) Инвестиции, 18:01 Курс доллара на 15 января
USD ЦБ: 78,57 (-0,28) Инвестиции, 18:01
МИД вызвал временную поверенную в делах Британии Политика, 19:21
Госдеп уточнил, какие визы перестанут выдавать США россиянам Политика, 19:19
«Газпром» заявил о стремлении запасов газа в хранилищах Европы к минимуму Экономика, 19:16
Эксперты оценили долю свободных торговых помещений в центре Москвы Недвижимость, 19:15
США сократят войска на крупнейшей базе близ Ирана после угрозы удара Политика, 19:11
Спортивный директор «Спартака» пообещал лично ответить за провал Карседо Спорт, 19:10
В РСТ заявили о фактическом прекращении поездок из России в США Общество, 19:01
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Зеленский заявил о необходимости изменений в мобилизации Политика, 18:51
«Рынок оживет к марту». Дилеры — об изменениях цен на автомобили к весне Авто, 18:48
ПСБ поддержит приоритетные проекты Тульской области Пресс-релиз, 18:46
Продавать или покупать: инвесторы спорят о рынке квартир Москвы. ВидеоПодписка на РБК, 18:44 
В Госдуме рассмотрят передачу Минфину части полномочий ФНС по майнингу Крипто, 18:44
Врачи из роддома в Новокузнецке, где погибли младенцы, оказались здоровы Общество, 18:42