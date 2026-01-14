 Перейти к основному контенту
Общество
0

В Подмосковье назвали редкие имена родившихся в новогодние праздники

Дева и Миракл вошли в число редких имен новорожденных в Подмосковье
Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press
Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press

В Подмосковье в период новогодних праздников новорожденным давали необычные и редкие имена, среди которых Агнесса, Глафира, Дева, Леонелия и Макка у девочек, а также Дамиан, Леон, Наум, Миракл и Трофим у мальчиков. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Однако родители чаще всего выбирали традиционные варианты. Так, среди девочек лидером по популярности стало имя София, а у мальчиков первые позиции разделили Михаил и Тимофей.

«Новогодние праздники показали, что в регионе сохраняется тренд на классические и традиционные имена», — отметил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

В число востребованных имен для девочек также вошли Анна, Василиса, Ева, Есения и Мирослава. Среди мальчиков популярными оказались Александр, Артем, Иван, Максим и Марк.

В ведомстве добавили, что по итогам новогодних каникул мальчики составили 52,9% от общего числа новорожденных в регионе, девочки — 47,1%.

Названы самые необычные имена для новорожденных в Москве
Life
Фото:Natalia Deriabina / Shutterstock / FOTODOM

Ранее в мэрии Москвы также сообщали о редких именах у новорожденных. В 2025 году в столице детям давали имена Дон, Горыня, Флора и История.

При этом самыми распространенными именами в городе стали Михаил и Анна. В числе популярных мужских имен также Александр и Лев, среди женских — Мария и София.

Антонина Сергеева
Московская область имена детей новорожденные имена
