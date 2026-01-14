Путин заявил о системном снижении смертности на дорогах России
Смертность на дорогах России системно снижается из года в год. Об этом на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным заявил президент России Владимир Путин.
Хуснуллин доложил президенту, что за пять лет реализации профильной программы смертность в ДТП сократилась почти на 25%, несмотря на рост числа автомобилей на 11%, увеличение грузопотока на 25% и развитие автомобильного туризма. Путин отметил, что снижение аварийности является результатом системной работы.
«Системно из года в год снижается. <…> Это и заслуга, работа органов МВД тоже, дорожно-патрульной службы. Молодцы, они тоже хорошо работают», — сказал глава государства.
Хуснуллин добавил, что до 2030 года власти намерены сократить смертность на дорогах еще в полтора раза.
«Мы системно делаем дороги, ремонтируем, боремся с пьянством, обучаем детей, работаем в городах по пешеходным переходам. <…> Каждый губернатор знает свою задачу, шаг за шагом снижаем смертность и аварийность на дорогах», — заключил вице-премьер.
