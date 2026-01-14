В Москве Росгвардия задержала полуголого мужчину, пробравшегося в детсад
В Москве в туалете детского сада обнаружили постороннего мужчину, он был полураздет. Видео его задержания опубликовала Росгвардия.
По данным ведомства, мужчина ночью пытался пробраться в детсад на северо-востоке столицы. Это услышал сторож и нажал кнопку сигнализации. Прибывшие на место росгвардейцы задержали мужчину, сопротивления он не оказывал. Сейчас нарушитель передан сотрудникам полиции.
«Задержанный пояснил, что забрался в одно из окон с помощью лестницы, намереваясь переночевать в здании, а также утверждал, что скрывался от неизвестных», — говорится в сообщении.
Как сообщила РБК директор Оксана Соболева, инцидент произошел еще 21 декабря; мужчина, забравшийся в детский сад, находился в состоянии алкогольного опьянения.
«Детей и педагогов в здании не было <...> Материальный ущерб не нанесен» — уточнила она.
