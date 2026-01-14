 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Москве Росгвардия задержала полуголого мужчину, пробравшегося в детсад

В Москве Росгвардия задержала полуголого мужчину, пробравшегося в детсад
Video

В Москве в туалете детского сада обнаружили постороннего мужчину, он был полураздет. Видео его задержания опубликовала Росгвардия.

По данным ведомства, мужчина ночью пытался пробраться в детсад на северо-востоке столицы. Это услышал сторож и нажал кнопку сигнализации. Прибывшие на место росгвардейцы задержали мужчину, сопротивления он не оказывал. Сейчас нарушитель передан сотрудникам полиции.

«Задержанный пояснил, что забрался в одно из окон с помощью лестницы, намереваясь переночевать в здании, а также утверждал, что скрывался от неизвестных», — говорится в сообщении.

Как сообщила РБК директор Оксана Соболева, инцидент произошел еще 21 декабря; мужчина, забравшийся в детский сад, находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Детей и педагогов в здании не было <...> Материальный ущерб не нанесен» — уточнила она.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о передвижных аптеках

Главврача и завотделением задержали после гибели младенцев в Новокузнецке

Каллас сообщила о работе над 20-м пакетом санкций Евросоюза против России

Трамп назвал победу целью своих действий в Иране

Politico узнало о планах ЕС назначить переговорщика для связей с Россией

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Росгвардия Москва детский сад видео
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 92,4 (+0,43) Инвестиции, 13 янв, 18:09 Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 78,85 (+0,06) Инвестиции, 13 янв, 18:09
Казахстан провел встречи с западными послами после атаки БПЛА на танкеры Политика, 14:46
Минобороны России раскрыло детали атаки на танкер «Матильда» Политика, 14:44
Лавров заявил, что из-за США глобализация пошла «коту под хвост» Политика, 14:42
Функциональность и осмысленность: что такое новая загородная роскошь РБК и Папушево Парк, 14:40
Кто поможет руководителю выиграть в офисных политических играх Образование, 14:39
Более 70 тыс. жителей Брянщины столкнулись с перебоями энергоснабжения Политика, 14:31
Цена нефти Brent впервые с октября превысила $66 за баррель Инвестиции, 14:29
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Лавров назвал обещания Макрона поговорить с Путиным «работой на публику» Политика, 14:26
Генерал армии США назвал «саморазрушительным» возможный захват Гренландии Политика, 14:23
Любитель выиграл турнир с профи на Australian Open и заработал $668 тыс. Спорт, 14:23
На Кипре продолжили поиски пропавшего Владислава Баумгертнера Общество, 14:20
Netflix допустил покупку Warner Bros. полностью за наличные Бизнес, 14:14
Дания предупредила Испанию о «прецеденте» в случае захвата США Гренландии Политика, 14:13
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10