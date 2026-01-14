Аэропорт Краснодара приостановил прием и отправку рейсов
Аэропорт в Краснодаре (Пашковский) ввел временные ограничения на посадку и отправку самолетов. Об этом сообщила Росавиация.
Последний раз работу аэропорта приостанавливали накануне, 13 января.
