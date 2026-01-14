 Перейти к основному контенту
Аэропорт Краснодара приостановил прием и отправку рейсов

Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press
Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press

Аэропорт в Краснодаре (Пашковский) ввел временные ограничения на посадку и отправку самолетов. Об этом сообщила Росавиация.

Последний раз работу аэропорта приостанавливали накануне, 13 января.

Лента новостей
Тимошенко впервые появилась на заседании Рады после обыска в офисе партии Политика, 13:17
В Чечне опубликовали видео с Кадыровым на фоне сообщений о госпитализации Политика, 13:13
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 13:10
Минобороны сообщило об ударе по местам подготовки БПЛА ВСУ Политика, 13:04
Архитекторы будущего: как и зачем предприниматели возводят целые города Стиль, 12:59
Сын Ибрагимовича перешел из «Милана» в «Аякс» Спорт, 12:58
На рынке майнинга сменился лидер. Кто больше всех добывает биткоин Крипто, 12:51
Выдача ипотеки в 2025 году снизилась всего на 9% Недвижимость, 12:51
Глава АвтоВАЗа назвал сроки старта продаж Lada Azimut Авто, 12:50
Минздрав Крыма начал проверку после смерти младенца в Симферополе Общество, 12:47
НАБУ опубликовало видео переговоров Тимошенко с нардепами о подкупе Политика, 12:46
В театре сообщили о болезни Золотовицкого, с которой никто не мог помочь Общество, 12:45
Как принимать решения в условиях неопределенности Образование, 12:43
«Нам так не хватает сопереживания»: о чем говорил Игорь Золотовицкий Life, 12:41