В возрасте 94 лет умер третий президент Кипра Георгиос Василиу

Георгиос Василиу (Фото: Владимир Мусаэльян / ТАСС)

Третий президент Кипра Георгиос Василиу скончался на 95-м году жизни. О его смерти сообщила в социальной сети X его вдова Андрулла. Он умер вечером 13 декабря после двух лет тяжелой болезни в окружении семьи в Центральной больнице Никосии, куда политика госпитализировали 6 января.

Георгиос Василиу возглавлял Кипр с 1988 по 1993 год. Он родился в семье врача и члена ЦК Коммунистической партии Кипра, который участвовал в Гражданской войне в Греции. Из-за политической деятельности родителей детство будущего президента прошло в эмиграции: он жил и учился в Будапеште, где его наставником был Имре Надь, а его родители и сестра находились в Ташкенте в СССР. В 1956 году из-за венгерского восстания он был вынужден уехать в Лондон, где и завершил образование.

На президентских выборах 1988 года Василиу, баллотировавшийся как независимый кандидат при поддержке коммунистов, одержал победу над действующим главой государства Спиросом Киприану. Однако на следующих выборах в 1993 году, будучи уже официальным кандидатом от Коммунистической партии, он проиграл Глафкосу Клиридису. После этого Василиу основал партию «Свободное демократическое движение», а в 1996 году возглавил партию «Объединенные демократы».

С 1998 по 2003 год он руководил переговорами о вступлении Кипра в Евросоюз. После провала на референдуме в 2004 году плана Кофи Аннана по объединению острова Василиу в 2005 году ушел с поста лидера партии. С 2008 года он был членом Европейского совета по толерантности и взаимоуважению.