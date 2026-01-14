В Невинномысске решили эвакуировать несколько домов из-за обломков БПЛА
В Невинномысске из-за падения обломков дронов загорелось складское помещение на окраине города, а также несколько припаркованных легковых автомобилей, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в телеграм-канале.
Из-за падения обломков дрона жителей нескольких близлежащих домов решили эвакуировать в ПВР.
«Обломки будут обследованы и обезврежены соответствующими службами. Угрозы для людей нет», — добавил Владимиров.
Губернатор утром 14 января сообщил, что Украина пытается ударить беспилотниками по промзоне в Невинномысске, силы ПВО отражают налет.
По данным Минобороны, за ночь над Ставропольским краем сбили 13 беспилотников.
