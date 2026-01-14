 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Невинномысске решили эвакуировать несколько домов из-за обломков БПЛА

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В Невинномысске из-за падения обломков дронов загорелось складское помещение на окраине города, а также несколько припаркованных легковых автомобилей, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в телеграм-канале.

Из-за падения обломков дрона жителей нескольких близлежащих домов решили эвакуировать в ПВР.

«Обломки будут обследованы и обезврежены соответствующими службами. Угрозы для людей нет», — добавил Владимиров.

Губернатор утром 14 января сообщил, что Украина пытается ударить беспилотниками по промзоне в Невинномысске, силы ПВО отражают налет.

По данным Минобороны, за ночь над Ставропольским краем сбили 13 беспилотников.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами

Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов

Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию

Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»

The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню

Бывший посол Китая назвал главного демона Европы
Теги
Невинномысск Ставропольский край атака дронов БПЛА
Материалы по теме
Губернатор сообщил о попытке ударить дронами по промзоне в Невинномысске
Политика
Ростовский губернатор сообщил об отражении воздушной атаки в 10 районах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 92,4 (+0,43) Инвестиции, 13 янв, 18:09 Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 78,85 (+0,06) Инвестиции, 13 янв, 18:09
Для уборки снега в Москве привлекли 31 тыс. сотрудников городских служб Общество, 08:38
В Таиланде 22 человека погибли при падении крана на пассажирский поезд Общество, 08:35
Роторная переброска и сорванные спины: как Москву выкапывают из сугробовПодписка на РБК, 08:31
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
Когда бренд становится мемом. Урок Nike из истории с арестованным МадуроПодписка на РБК, 08:29
Мужчина погиб из-за атаки дронов в Ростовской области Политика, 08:27
В Невинномысске решили эвакуировать несколько домов из-за обломков БПЛА Политика, 08:14
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
«Найдется все». Как и когда налоговая помогает кредиторам вернуть долгиПодписка на РБК, 08:01
Почему рухнул иранский риал и какую роль это сыграло в протестах в ИранеПодписка на РБК, 08:00
Цены на серебро впервые в истории превысили $91 за унцию Инвестиции, 07:54
Средства ПВО сбили за ночь над Россией почти 50 беспилотников Политика, 07:49
Неочевидные нюансы. С чем сталкиваются плательщики НДС на «упрощенке»Подписка на РБК, 07:31
5 «серых носорогов»: с какими глобальными рисками столкнется мир в 2026-мПодписка на РБК, 07:30
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:25