Москвичей предупредили о снегопаде 14 января

Фото: Андрей Любимов / РБК

Жителей Москвы 14 января ждет типичная зимняя погода, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Погода».

Столбики термометров в дневное время покажут около -5°C, а высокая влажность воздуха, достигающая 89%, создаст ощущение еще более морозного дня. Снегопад будет сопровождаться слабым северным ветром со скоростью до 0,8 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм рт. ст.

До конца недели ожидается переменчивая, но традиционная для января погода. Температура днем будет колебаться в районе -4...-6°C, а ночью опускаться до -10°C. Вероятность осадков останется высокой, и можно ожидать как легкого, так и умеренного снега. Атмосферное давление будет варьироваться в пределах 752–754 мм рт. ст.