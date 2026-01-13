В Госдуме призвали проверить все роддома в России

Фото: Олег Яковлев / РБК

Председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова («Справедливая Россия») направила официальное обращение министру здравоохранения Михаилу Мурашко с требованием провести комплексную проверку условий для новорожденных во всех родильных домах страны. Поводом стала трагедия в Новокузнецке, где в период новогодних праздников в роддоме № 1 умерли девять младенцев. С обращением ознакомился ТАСС.

В своем письме парламентарий заявила, что гибель детей в медучреждении, обязанном обеспечивать квалифицированную помощь, вызывает серьезные опасения за состояние всей системы неонатологической помощи в России. Лантратова предложила инициировать масштабный аудит систем жизнеобеспечения и условий содержания новорожденных, пересмотреть протоколы наблюдения и помощи, а также внедрить механизмы усиленного контроля за качеством услуг в перинатальных центрах.

По данным кузбасского минздрава, с 1 декабря по 11 января в новокузнецком роддоме приняли более 230 родов. За этот период 17 детей оказались в крайне тяжелом состоянии: 16 родились недоношенными, в том числе с экстремально низким весом, и всем им диагностировали внутриутробную инфекцию. Некоторые провели в реанимации больше месяца. На данный момент девять младенцев погибли, четверо остаются в отделении интенсивной терапии, еще четверых перевели в детскую больницу в Кемерово.

Роддом был ранее закрыт на карантин из-за вспышки респираторной инфекции, а его главный врач Виталий Херасков отстранен от должности. Сам Херасков заявлял, что вирусную инфекцию не подтвердили, а все погибшие новорожденные были «непростые», с тяжелыми диагнозами. По факту трагедии уже возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и халатности, проверки ведут прокуратура и Росздравнадзор.