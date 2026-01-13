Президент Южной Кореи и премьер Японии сыграли хит BTS на барабанах
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён провел встречу с премьером Японии Санаэ Такаити, после которой «японская сторона провела неожиданное мероприятие» и предложила совместно исполнить два кей-поп хита. Об этом сообщила администрация южнокорейского лидера.
«Лидеры исполнили композиции Golden из «Кей-поп-охотниц на демонов» (вымышленной K-pop группы HUNTR/X — РБК) и Dynamite группы BTS», — говорится в сообщении.
Президент Ли заявил, что так осуществил свою давнюю мечту. «С самого детства я мечтал играть на барабанах», — сказал он. В ответ собеседница показала ему азы игры на инструменте и подарила барабанные палочки. Композиции прозвучали на ударной установке японского бренда Pearl.
«Dynamite» — первая песня группы BTS, записанная полностью на английском языке. Ее клип на YouTube набрал 101,1 млн просмотров в первые 24 часа, что является абсолютным рекордом для платформы.
64-летняя Такаити увлекается игрой на барабанах с юности. Как сообщал CNN, политик — давняя поклонница Black Sabbath и Iron Maiden. Во время учебы в университете она сама была участницей хэви-метал группы.
