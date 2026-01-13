 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Президент Южной Кореи и премьер Японии сыграли хит BTS на барабанах

Фото: Issei Kato / Getty Images
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён провел встречу с премьером Японии Санаэ Такаити, после которой «японская сторона провела неожиданное мероприятие» и предложила совместно исполнить два кей-поп хита. Об этом сообщила администрация южнокорейского лидера.

«Лидеры исполнили композиции Golden из «Кей-поп-охотниц на демонов» (вымышленной K-pop группы HUNTR/X — РБК) и Dynamite группы BTS», — говорится в сообщении.

Президент Ли заявил, что так осуществил свою давнюю мечту. «С самого детства я мечтал играть на барабанах», — сказал он. В ответ собеседница показала ему азы игры на инструменте и подарила барабанные палочки. Композиции прозвучали на ударной установке японского бренда Pearl.

«Dynamite» — первая песня группы BTS, записанная полностью на английском языке. Ее клип на YouTube набрал 101,1 млн просмотров в первые 24 часа, что является абсолютным рекордом для платформы.

64-летняя Такаити увлекается игрой на барабанах с юности. Как сообщал CNN, политик — давняя поклонница Black Sabbath и Iron Maiden. Во время учебы в университете она сама была участницей хэви-метал группы.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Япония Южная Корея BTS музыка барабаны переговоры
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 92,4 (+0,43) Инвестиции, 18:09 Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 78,85 (+0,06) Инвестиции, 18:09
Минобороны сообщило о 40 сбитых за пять часов беспилотниках Политика, 18:48
Чем известен бывший премьер и экс-министр обороны Украины Шмыгаль 18:46
Rostic's опроверг сообщения о массовом закрытии ресторанов в Москве Бизнес, 18:40
Клуб РПЛ отправил в отставку главного тренера Спорт, 18:38
Анализ конкурентов и целевой аудитории: проверенные методы и инструменты Образование, 18:34
Кто такой Михаил Федоров, которого Рада не утвердила министром обороны 18:26
Каллас оценила возможную «живучесть» режима в Иране Политика, 18:21
Со старыми смартфонами в новые секонд-хенды: как экономят россияне. ВидеоПодписка на РБК, 18:18 
Вся дичь мира технологий: 7 главных новинок с выставки CES-2026 Стиль, 18:17
ЦБ сохранил курс доллара на 14 января выше ₽78 Инвестиции, 18:11
Бывшие российские фигуристы не получили британские визы для участия в ЧЕ Спорт, 18:09
Обстановка у роддома в Новокузнецке, где погибли 9 младенцев. Видео Общество, 18:05
Рада провалила голосование по министрам обороны и энергетики Украины Политика, 18:05
«РИА Новости» узнало, когда умер первый ребенок в роддоме в Новокузнецке Общество, 18:03