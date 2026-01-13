 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В 78 лет умер выдающийся военный летчик Александр Верозуб

Александр Верозуб
Александр Верозуб (Фото: Авиационная группа высшего пилотажа «Русские Витязи» Кубинка / Telegram )

На 79-м году жизни скончался подполковник запаса Александр Верозуб — выдающийся военный летчик-пилотажник, стоявший у истоков знаменитой авиагруппы «Русские Витязи». О его смерти сообщила пресс-служба пилотажного коллектива.

Александр Верозуб родился 24 мая 1947 года в подмосковном поселке Обухово. После техникума и срочной службы он поступил в Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков, которое окончил в 1971 году. Свой путь в авиации он начинал летчиком-инструктором на аэродроме Луговая, где подготовил 14 военных пилотов для различных зарубежных стран.

В 1976 году он был переведен в 234-й гвардейский истребительный авиаполк, где начал осваивать пилотаж в составе группы показа авиационной техники — будущих «Русских Витязей». Александр Верозуб стал одним из первых пилотов, освоивших одиночный и групповой пилотаж на истребителях МиГ-23 и МиГ-29. Он представлял советскую авиацию на международных авиашоу в Финляндии, Франции и Швеции.

Особой страницей в его карьере стало руководство пилотажной группой во время дружественного визита в Финляндию в 1989 году. А 20 августа того же года он блестяще выступил в качестве ведущего знаменитого «ромба» из четырех истребителей МиГ-29 на авиационном празднике в Тушино.

За время службы Александр Верозуб освоил множество самолетов, включая Л-29, МиГ-15, МиГ-17, МиГ-21, МиГ-23 и МиГ-29, его общий налет составил около 2500 часов. Он был награжден орденом Красной Звезды и другими медалями за безупречную службу и высокий профессионализм. С летной работы он ушел в 1992 году, а в запас уволился в звании подполковника в 1993-м.

Ксения Потрошилина
летчик смерть
