В 78 лет умер выдающийся военный летчик Александр Верозуб
На 79-м году жизни скончался подполковник запаса Александр Верозуб — выдающийся военный летчик-пилотажник, стоявший у истоков знаменитой авиагруппы «Русские Витязи». О его смерти сообщила пресс-служба пилотажного коллектива.
Александр Верозуб родился 24 мая 1947 года в подмосковном поселке Обухово. После техникума и срочной службы он поступил в Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков, которое окончил в 1971 году. Свой путь в авиации он начинал летчиком-инструктором на аэродроме Луговая, где подготовил 14 военных пилотов для различных зарубежных стран.
В 1976 году он был переведен в 234-й гвардейский истребительный авиаполк, где начал осваивать пилотаж в составе группы показа авиационной техники — будущих «Русских Витязей». Александр Верозуб стал одним из первых пилотов, освоивших одиночный и групповой пилотаж на истребителях МиГ-23 и МиГ-29. Он представлял советскую авиацию на международных авиашоу в Финляндии, Франции и Швеции.
Особой страницей в его карьере стало руководство пилотажной группой во время дружественного визита в Финляндию в 1989 году. А 20 августа того же года он блестяще выступил в качестве ведущего знаменитого «ромба» из четырех истребителей МиГ-29 на авиационном празднике в Тушино.
За время службы Александр Верозуб освоил множество самолетов, включая Л-29, МиГ-15, МиГ-17, МиГ-21, МиГ-23 и МиГ-29, его общий налет составил около 2500 часов. Он был награжден орденом Красной Звезды и другими медалями за безупречную службу и высокий профессионализм. С летной работы он ушел в 1992 году, а в запас уволился в звании подполковника в 1993-м.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами
Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов
Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию
Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»
The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню
Бывший посол Китая назвал главного демона Европы