Общество⁠,
0

В США умер 83-летний актер Роджер Юинг

В США умер 83-летний актер Роджер Юинг из фильма «Дымок из ствола»
Роджер Юинг
Роджер Юинг (Фото: Rights Managed / Mary Evans / AF Archive / ТАСС)

В США на 84-м году жизни умер актер Роджер Юинг, известный по роли в вестерне «Дымок из ствола». Как сообщает журнал People со ссылкой на некролог семьи, он скончался 18 декабря, однако информация об этом стала общедоступной только сейчас. Причина смерти не называется, детали прощания с актером также не раскрываются.

Роджер Лоуренс Юинг родился 12 января 1942 года в Лос-Анджелесе. Его кинодебют состоялся в 1964 году в эпизодической роли в фильме «Энсин Палвер». Звездный час наступил в 1965 году, когда он получил эпизодическую роль в сериале «Дымок из ствола». Игра молодого актера настолько впечатлила продюсеров, что ему предложили стать постоянным членом съемочной группы. Он получил роль Клейтона «Тэда» Гринвуда. По задумке телеканала CBS, этот персонаж мог даже заменить главную звезду шоу Джеймса Арнесса в случае продолжения контрактного спора. Однако когда разногласия были урегулированы к 1967 году, героя Юинга вывели из сериала.

Помимо главной роли в вестерне, актер снимался в таких популярных шоу, как «Моя жена меня приворожила», «Сыромятная плеть» и «Комната 222». Его фильмография включает также картины «Никто, кроме храбрых» и «Сырая кожа». В 1972 году, после съемок в фильме «Играй как есть», Роджер Юинг ушел из киноиндустрии и посвятил себя профессиональной фотографии и политике.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
смерть кино актер
