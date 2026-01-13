У одной из пациенток новокузнецкого роддома была пятая попытка ЭКО
Одной из пациенток роддома № 1 в Новокузнецке, ребенок которой умер после родов, проводили пятую попытку экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.
По данным регионального минздрава, с 1 декабря по 11 января в роддоме приняли более 230 родов. За этот период 17 детей находились в крайне тяжелом состоянии: 16 родились недоношенными, в том числе с экстремально низкой массой тела, и у всех была диагностирована внутриутробная инфекция. Некоторые из них пребывали в отделении интенсивной терапии более месяца. На данный момент девять младенцев умерли, четверо остаются в реанимации под наблюдением, а еще четверых перевели в детскую больницу имени профессора Малаховского в Кемерово.
Роддом был закрыт на карантин из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач больницы Виталий Херасков отстранен от должности. Однако он сам заявил, что вирусную инфекцию не подтвердили, и подчеркнул, что все новорожденные были «непростые», с недоношенностью и сопутствующими заболеваниями.
По факту гибели детей возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и халатности. Проверки проводят прокуратура и Росздравнадзор.
