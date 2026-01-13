Обвиняемой по делу о гибели блогера Бурцевой предъявят новое обвинение

Фото: Столичный СК / Telegram

Следственный комитет по Москве задержал косметолога, чья процедура привела к гибели 38-летней блогерши Юлии Бурцевой. Задержанной предъявили обвинение. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Девушка 1999 года рождения обвиняется в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ). В ближайшее время ей также планируют предъявить обвинение в незаконном занятии медицинской деятельностью, повлекшем смерть человека (ч. 2 ст. 235 УК РФ).

По версии следствия, обвиняемая, осознавая, что у нее нет высшего медицинского образования по специальности «косметология» и обязательной лицензии, провела в одной из частных клиник Москвы косметологическую процедуру с инъекциями. Действия она совершала из корыстных побуждений. После уколов у пациентки резко ухудшилось состояние, развился анафилактический шок. Женщину экстренно госпитализировали, но в тот же день, 4 января, она скончалась в больнице.

Следствие намерено обратиться в Басманный районный суд Москвы с ходатайством об избрании для обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.