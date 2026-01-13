 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В РПЦ издали руководство по преодолению алкогольной зависимости

Фото: Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви
Фото: Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви

Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви сообщил, что издал руководство по преодолению алкогольной зависимости.

Книга носит название «Я не алкоголик. Руководство, которое поможет вам убедиться в отсутствии зависимости». Ее автор — кандидат химических наук диакон Иоанн Клименко, отец которого страдал от алкогольной зависимости. Он около 20 лет ведет лекции и курсы, которые помогают в борьбе с зависимостью от алкоголя, наркотиков и табакокурения, а также оказывает поддержку родственникам зависимых.

Издание инициировал координационный центр по противодействию алкоголизму при Синодальном отделе.

Книга состоит из двух частей: первая посвящена описанию ступеней перехода к алкогольной зависимости, вторая — тому, как выйти из нее. Также прилагается тест на определение алкогольной зависимости и контакты для оказания помощи зависимым людям.

По информации ВОЗ, ежегодно по всему миру в результате злоупотребления алкоголем умирают более 3 млн человек. Это около 5,3% от всего количества официально зафиксированных смертей в мире.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
РПЦ алкоголизм алкоголь
